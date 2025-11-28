　
地方 地方焦點

台南藍晒圖聖誕小鎮11/29開跑　巨型薑餅屋夢幻噴雪超吸睛

▲藍晒圖聖誕小鎮巨型薑餅屋造景登場，11/29起化身台南冬季打卡聖地。（記者林東良翻攝，下同）

▲藍晒圖聖誕小鎮巨型薑餅屋造景登場，11/29起化身台南冬季打卡聖地。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

去年吸引爆滿人潮成為南台灣冬季最夯活動的《藍晒圖聖誕小鎮》，宣布11月29日至2026年1月11日盛大回歸！今年活動全面升級，園區中央廣場打造巨型「薑餅屋」造景，每週末15:00、17:00、19:00帶來三場「夢幻降雪」，絕美燈光下細雪飄落宛如童話冬日小鎮，預計再度引爆台南冬季打卡熱潮。

▲藍晒圖聖誕小鎮巨型薑餅屋造景登場，11/29起化身台南冬季打卡聖地。（記者林東良翻攝，下同）

藍晒圖文創園區化身最浪漫聖誕小鎮，聖誕老人現身、夢幻噴雪秀讓大小朋友尖叫連連，往年噴雪時段總是被民眾包圍搶拍。今年活動持續至明年1月11日，園區平日10:00-21:00營業（週二公休），假日雪花秀更密集，結合沉浸式雪花投射燈營造魔幻雪景大道，彷彿不用出國就能體驗歐洲耶誕氛圍。

▲藍晒圖聖誕小鎮巨型薑餅屋造景登場，11/29起化身台南冬季打卡聖地。（記者林東良翻攝，下同）

藍晒圖管委會表示，此次聖誕小鎮結合園區藝術彩繪牆、造梯屋等文創元素，讓民眾邊逛邊拍邊玩，成為台南冬季必訪景點。家長帶小孩假日來最划算，一次滿足噴雪、市集、聖誕老人互動，速來感受南台灣獨有的浪漫冬日！

▲藍晒圖聖誕小鎮巨型薑餅屋造景登場，11/29起化身台南冬季打卡聖地。（記者林東良翻攝，下同）

活動資訊一覽：日期｜2025/11/29 – 2026/1/11；地點｜藍晒圖文創園區（台南市南區西門路一段689巷12號）；降雪時間｜每週末15:00、17:00、19:00；雪花投射｜每日晚上18:00-21:00。

▲藍晒圖聖誕小鎮巨型薑餅屋造景登場，11/29起化身台南冬季打卡聖地。（記者林東良翻攝，下同）

11/26 全台詐欺最新數據

