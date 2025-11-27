超慢跑教官徐棟英現身台中女監　收容人大讚適合狹小空間運動

▲超慢跑教官徐棟英今日到台中女監分享。（圖／台中女監提供）



記者許權毅／台中報導

台中女監今日邀請超慢跑推廣者徐棟英教官到監所內，教導收容人進行超慢跑。中女監說，監所內空間有限，不適合範圍大的運動，超慢跑正好適合，許多收容人嘗試過後，發現超慢跑真的很適合在監所操作，非常紓壓。

台中女監典獄長林順斌說，該監地處大肚山腰且監內高齡收容人數日趨成長，冬天裡收容人常感到手腳冰冷、活動量下降，而監所空間有限，不容易進行大範圍的運動，於是提議邀請徐棟英教官前來教導收容人超慢跑，希望透過動作簡單、節奏溫和且適合大多數人的運動，協助收容人在寒冷季節中仍能保持體能與活力。

▲許多收容人表示，超慢跑確實很適合在監所內操作，經徐棟英親自指導，更加上手。（圖／台中女監提供）



今（27）日徐棟英進到監所內，分享「核心逆齡節拍超慢跑」的理論並現場示範，他表示超慢跑不需要速度，也不追求激烈，它講究的是「持續」與「穩定」，並透過深入淺出的方式講解超慢跑及核心肌力訓練的理論基礎及原理，強調透過掌握正確的節拍與姿勢，就能夠有效運用核心力量，達到燃脂、增肌的效果。

中女監說，本次活動，監方特別用心的納入推廣機制，由各工場推派20名收容人擔任種子教官，在接受示範課程後再回到工場，帶領其他收容人一起練習，期盼透過這種輕鬆簡單的運動方式，以點帶面，培養收容人運動習慣，提升健康，紓解壓力。

收容人小珍（化名）表示， 以前以為跑步很傷膝蓋，聽了教官的講解才知道，只要抓對節拍，超慢跑是這麼輕鬆又沒有負擔的運動，跑步的時候感覺心裡平靜很多；而收容人小芳（化名）則分享，她平時就有在練習超慢跑，能夠學到正確的運動知識，還能成為種子教官去幫助其他人，在改變自己的同時也能改變身邊的人，讓她覺得很有成就感。

台中女監強調，未來將持續推廣適合監所環境的運動，希望透過這樣的課程，讓每位收容人都能在有限的空間裡，找到照顧自己、紓壓放鬆的方法，也在寒冷的冬季，為自己找回溫度與力量。