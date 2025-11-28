　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港幣

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

記者郭運興／台北報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日上午八點通報，目前已造成94人死亡、76人受傷，其中12人命危，仍有多人失聯。對此，網紅「館長」陳之漢今（28日）發文哀悼表示，本人表示哀悼之意，以個人名義捐款一百萬港幣，香港同胞加油！天祐香港。

館長稍早發文表示，香港宏福苑大火事件，本人表示哀悼之意，以個人名義捐款一百萬港幣，香港同胞加油！天祐香港。

▼館長陳之漢 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼館長陳之漢 。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致
CEO教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬
香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港
好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟
業者太黑心！遭市府貼「慎選消費」公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

台灣普發安全指引小橘書　歐洲經貿辦力挺：台歐可互相學習合作

謝龍介稱有「機密訊息」連問會不會選台北市長　卓揆備詢忍不住笑場

香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港幣

呂秀蓮不滿「拿納稅錢買武器」　林濁水嗆：讓中國捧走台灣更划算？

對中國發展棒球樂觀其成　蔡其昌支持球員找工作但有一提醒

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

防香港大火慘劇　蔣萬安：修法要求防護網採防焰材質、禁竹製鷹架

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

台灣普發安全指引小橘書　歐洲經貿辦力挺：台歐可互相學習合作

謝龍介稱有「機密訊息」連問會不會選台北市長　卓揆備詢忍不住笑場

香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港幣

呂秀蓮不滿「拿納稅錢買武器」　林濁水嗆：讓中國捧走台灣更划算？

對中國發展棒球樂觀其成　蔡其昌支持球員找工作但有一提醒

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

防香港大火慘劇　蔣萬安：修法要求防護網採防焰材質、禁竹製鷹架

港網友熱心整理大火逃生必備「隨身8物」　帶寵物逃離需謹記6要點

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

國際終止婦女受暴日　東警與蘭馨協會呼籲「性別暴力零容忍」

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

政治熱門新聞

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

賴拋1.25兆軍費　前國安高層提出3質疑

子瑜東京合體日本流量女神！本田翼見偶像秒變迷妹

青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

台男「被阿布達比武警帶走」獲釋　外交部安置協助旅行文件核發

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

黃國昌訪日見不到親台大咖？許甫要求澄清　外交部：行程非駐館能決定

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

中共「2027時間表」到底是什麼？　敏迪一次解析：軍力達巔峰

高市稱「無權認定台灣地位」　矢板明夫：意味日本否定台灣屬於中國

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

馬英九轟賴清德準戰爭狀態　總統府：破壞穩定現狀是北京該反省的

更多熱門

相關新聞

宏福苑大火！親人逃過一劫 殯葬業負責人捐棺木並提供免費支援

宏福苑大火！親人逃過一劫 殯葬業負責人捐棺木並提供免費支援

香港大埔宏福苑火災，社會各界紛紛伸出援手，包括殯儀業界。「永義殯儀服務」負責人嚴小姐表示，機構將提供24小時免費情緒及殯儀支援，亦願意向有需要的災民捐出棺木。她表示，感恩宏福苑的親人能逃過一劫，加上明白喪親之痛，所以十分希望提供援助，協助渡過難關。

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」

宏福苑大火「2港姐出手了」！

宏福苑大火「2港姐出手了」！

宏福苑「火場第一視角」曝光！　倖存者揭死裡逃生瞬間

宏福苑「火場第一視角」曝光！　倖存者揭死裡逃生瞬間

陸AI模擬還原宏福苑火災 棟距10公分縫隙產生「立體風道效應」

陸AI模擬還原宏福苑火災 棟距10公分縫隙產生「立體風道效應」

關鍵字：

香港館長新界大埔宏福苑大火

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面