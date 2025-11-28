香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港幣

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）
記者郭運興／台北報導
香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日上午八點通報，目前已造成94人死亡、76人受傷，其中12人命危，仍有多人失聯。對此，網紅「館長」陳之漢今（28日）發文哀悼表示，本人表示哀悼之意，以個人名義捐款一百萬港幣，香港同胞加油！天祐香港。
館長稍早發文表示，香港宏福苑大火事件，本人表示哀悼之意，以個人名義捐款一百萬港幣，香港同胞加油！天祐香港。
▼館長陳之漢 。（圖／記者李毓康攝）
