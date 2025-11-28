恐怖男開嗆「我是這裡最大的！」32cm長刀刺同鄉　微笑洗血手

▲住在台中的一名越南籍男子，持刀砍同鄉，近日判處5年2月刑期。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許權毅／台中報導

台中一名越南籍移工阿功酒後無理由掏出32公分長刀，對著同鄉阿興攻擊，甚至宣稱：「我是這裡最大的，你要跟我道歉。」把阿興砍到重傷後，還跟人有說有笑，慢慢洗手、清理血跡。檢方雖以殺人未遂起訴阿功，法院改以重傷害罪未遂判處5年2月刑期，執行完畢後驅逐出境。

檢警查出，去年11月16日深夜，越南籍移工梁男（阿功）前往一處員工宿舍飲酒，席間不滿一名不認識的同鄉杜男（阿興），竟持廚房一把32公分長刀出來，直接對著阿興攻擊腰部、背部，導致阿興血胸、脾臟損傷等嚴重傷害。

阿功見阿興倒地，還要求阿興向自己道歉，阿興嚇得趕緊道歉求饒，阿功才慢慢步行離開，跑去清洗身上血跡，在場其他越南籍移工報案，案件才曝光。阿興因傷住院11天，阿功則被警察逮捕送辦，依殺人未遂起訴。



阿功辯稱，當時喝酒、腦袋不清楚，刀子才會亂揮，當時雙方是互相扭打。阿興先拿椅子打自己，自己才去拿刀出來，只能算是普通傷害。辯護律師稱，雙方素不相識、無宿怨，阿功見阿興倒地後也未繼續攻擊，亦未對重要部位攻擊。

法院勘驗現場監視器影像發現，阿功跟阿興起初都在庭院內開心吃喝，甚至帶有笑容交談，顯見兩人並無嫌隙。加上阿興證稱，自己因為喝醉了一直叫另個朋友來喝酒，叫很久，阿功突然就從後面攻擊，也不知道他為何打我。

證人陳女說，阿功時常打架，試圖阻止他仍未果，有聽到阿功跟阿興說：「我是這邊最大的，你要跟我道歉。」法官認定阿功因是不明原因突然對告訴人心生不滿而攻擊，出於教訓目的可能性較大。

不過，法院認為阿功見阿興受傷後，確實未繼續攻擊，攻擊時間非長，阿興並未失去意識，且雙方無重大仇恨，衝突應是偶發事件。事發畫面可見，阿功犯案後還跟友人談笑自若，毫無酒醉情態，攻擊行為造成告訴人臟器嚴重受損，綜合考量後，改論處重傷害未遂罪。

中院審酌，阿功施暴手段危害高，犯後未坦承重傷害未遂犯行，僅坦承傷害，未有真誠悔悟。全案依重傷害罪處5年2月，執行完畢後驅逐出境。