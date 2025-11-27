泰水災她「目睹媽被淹死」！遺體塞冰箱防腐　伴屍4天才獲救

▲受困婦人躲在漂浮的冰箱內等待救援，然而同住的母親已經身亡。（圖／翻攝自Facebook／ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ บุญจันทร์）



記者王佩翊／編譯

泰國南部近日發生嚴重水患，累計造成25人死亡，其中宋卡府合艾最為嚴重。一名救援志工公開了一起令人心碎的搜救悲劇，他們在一棟淹水住宅內找到一名年約50歲的婦人，她躲在漂浮於水面的冰箱，等待救援，然而她的母親卻已不幸溺斃，她只能將母親的屍體塞進另一台冰箱，而兩人直到4天後才被發現。

根據Khaosod報導，來自普吉府的志工團隊「薩拉辛」成員瓦拉帕少尉27日中午向泰媒公開了這起慘劇。他表示，救援隊伍已在當地協助災民3天，接獲通報指有年長及中年女性仍受困水中。由於災區位於村落深處，搜救任務十分艱難，救援人員必須在漆黑夜色中穿越湍急水流才能抵達。

瓦拉帕少尉回憶，「當時我們終於找到一棟房屋，聽見屋內傳來求救聲響，是一位大約50歲的女性。我立刻跳入水中游向屋內進行搜救。」然而，眼前景象令所有救援人員震驚不已。

當時屋內水深約2公尺，一名婦人精疲力盡地躺在漂浮在水面的冰箱。受困婦人表示，洪水突然上升到天花板的高度，由於不會游泳，她與母親決定要在冰箱內等待救援。

誰也沒想到，她的母親因年事已高，無力自救，11月21日在廚房溺斃。為了防止遺體腐壞，她悲痛之下，努力將母親的遺體放進冰箱內保存，自己則爬進另一台冰箱，繼續等待救援。兩人直到11月25日才被救援人員發現。

泰國南部素叻他尼府、洛坤府、董里府、博他崙府、沙敦府、宋卡府、北大年府、也拉府、那拉提瓦府等9個府遭逢嚴重水患，107萬戶家庭、295萬人受到影響。