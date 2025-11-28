　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台男「阿布達比轉機被帶走」今晨獲釋　妻子曝現況

▲▼快訊／台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子報平安。（圖／記者游瓊華翻攝） 

▲陳男在阿布達比轉機時遭5名武裝人員帶走，今晨獲釋。（圖／翻攝自PTT）

記者游瓊華、柯沛辰／台北報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，不料在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。經各界關切，陳男在當地時間28日凌晨1點獲釋，但因沒有護照、行李，因此只能借宿我杜拜辦事處。

陳男妻子表示，丈夫被扣5天後，28日凌晨被警察局釋放，但因沒有護照、沒有行李，無法入住飯店，加上手機也快沒電了，因此只能由她先向駐杜拜台北辦事處處長求救，目前處長已將丈夫先接到自家度過一晚。

妻子表示，感謝媒體朋友將事件曝光，讓丈夫能很快獲釋，也特別感謝國民黨立委張嘉郡、立法院長韓國瑜親自致電給予協助，才能讓夫妻倆順利得到幫助。不過，當地警方仍要求陳男周三回警局報到。至於最初為何被扣留，詳情仍待釐清。

陳男子女日前在PTT發文求助，透露父母23日搭機從桃園機場起飛，要前往中東旅遊，期間於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，要前往伊斯坦堡，不料轉機過程中，父親在登機口前往機艙的空橋上，突然遭5名武裝人員帶走，自此音訊全無。

陳男子女指出，母親曾向登機櫃台、機場人員求助，但對方均回應「不清楚狀況」，在無法取得協助的情況下，母親只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。所幸陳男失聯3天後傳出好消息，被確認在杜拜警察局，並於今晨獲釋。

 
11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

JR車站出現熊！他「上廁所」慘遭攻擊
詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還
MAMA正式宣布：取消紅毯，照常直播　親列各國收看平台列表
好市多「露乳網黃」落網！　掀衣拍照宣稱賣自己
10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝
快訊／華府槍擊「1國民兵死亡」　川普哽咽證實噩耗
美專家：道奇不會讓大谷翔平在WBC投球　原因曝光
八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發，要前往中東旅遊，孰料，在阿布達比轉機時，陳姓丈夫卻突然遭5名武裝人員帶走，整整失聯3天，陳男的楊姓妻子27日表示，丈夫目前仍在杜拜警察局，手機遭到扣留，目前全案已進入司法程序，家屬要聘請律師才能了解整起事件。

失聯3天！國人阿布達比轉機遭武裝人員帶走　外交部：釐清案情中

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

罹乳癌4期化療6次仍擴散　迎來生命轉機

