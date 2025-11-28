快訊／台男「阿布達比轉機被帶走」今晨獲釋　妻子曝現況

▲陳男在阿布達比轉機時遭5名武裝人員帶走，今晨獲釋。（圖／翻攝自PTT）

記者游瓊華、柯沛辰／台北報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，不料在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。經各界關切，陳男在當地時間28日凌晨1點獲釋，但因沒有護照、行李，因此只能借宿我杜拜辦事處。

陳男妻子表示，丈夫被扣5天後，28日凌晨被警察局釋放，但因沒有護照、沒有行李，無法入住飯店，加上手機也快沒電了，因此只能由她先向駐杜拜台北辦事處處長求救，目前處長已將丈夫先接到自家度過一晚。

妻子表示，感謝媒體朋友將事件曝光，讓丈夫能很快獲釋，也特別感謝國民黨立委張嘉郡、立法院長韓國瑜親自致電給予協助，才能讓夫妻倆順利得到幫助。不過，當地警方仍要求陳男周三回警局報到。至於最初為何被扣留，詳情仍待釐清。

陳男子女日前在PTT發文求助，透露父母23日搭機從桃園機場起飛，要前往中東旅遊，期間於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，要前往伊斯坦堡，不料轉機過程中，父親在登機口前往機艙的空橋上，突然遭5名武裝人員帶走，自此音訊全無。

陳男子女指出，母親曾向登機櫃台、機場人員求助，但對方均回應「不清楚狀況」，在無法取得協助的情況下，母親只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。所幸陳男失聯3天後傳出好消息，被確認在杜拜警察局，並於今晨獲釋。