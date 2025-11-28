　
社會 社會焦點 保障人權

阿布達比轉機被帶走！雲林男遭拘杜拜原因曝：被「同名同姓」冤枉

▲陳男與妻子去中東旅遊，在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走，台灣時間28日凌晨獲釋了。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳男與妻子去中東旅遊，在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走，台灣時間28日凌晨獲釋了。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／雲林報導

雲林一對陳姓夫妻23日要前往中東旅遊，孰料，在阿布達比轉機時，陳男突然遭5名武裝人員帶走，家屬心急如焚，整整失聯3天才有消息，陳男妻子27日透露，丈夫人在杜拜，台灣時間28日凌晨終於獲釋。陳妻稱，丈夫應該是因與他人同名同姓的緣故遭誤抓，「是被冤枉的」。

回顧整起案發經過，陳姓夫妻23日從桃園機場起飛，要前往中東旅遊，期間於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，要前往伊斯坦堡，孰料，陳男在登機口前往機艙的空橋上突遭5名武裝人員帶走，而陳妻曾向登機櫃台、機場人員求助，在無法取得協助的狀況下，只好先行搭機前往伊斯坦堡。

陳男子女事後在PTT上發文求助，引起外界關注。陳妻在丈夫失聯3天後終於找到人了，透露丈夫人在杜拜警察局，手機遭扣留、禁止對外聯繫，所幸人是安全的，而杜拜辦事處也協助處理此案。

外交部28日說明，杜拜辦事處28日凌晨1時30分接到陳男家屬消息，透露陳男已經獲得警方釋放，但他12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令，目前陳男被暫時安置在杜拜辦事處的職務宿舍內，遭捕的確切原因仍有待進一步調查釐清。

陳妻28日轉述丈夫的經歷指出，丈夫遭捕的頭幾天最難熬，後來在拘留所遇到一些中國人、一名台灣人，對方有與丈夫聊天、提供幫助，也有遇到幾個外國人，還好丈夫會講英文、可以溝通，他們都像天使一樣幫助丈夫；陳男則稱，「應該是被冤枉的，被同名同姓冤枉，因為他們說是去年10月有在這邊被判刑。」

陳妻表示，丈夫24日是在機場國家安全部隊的拘留所待到隔天中午，再被送到阿布達比的一處拘留所，待了6個小時之後，經車程2.5小時，又被送去杜拜的某處拘留所，待了2小時後，又被開15分鐘的車載到警局，從25日晚上10時待到杜拜時間27日凌晨1時。

更多新聞
阿布達比轉機被帶走！雲林男遭拘杜拜原因曝：被「同名同姓」冤枉

杜拜阿布達比轉機武裝人員伊斯坦堡

