國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美烏和平協議可談　普丁暗示「澤倫斯基需先下台」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁暗示澤倫斯基必須下台才能簽協議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁27日罕見對美烏討論中的和平草案釋出正面訊號，表示這份由美方主導的28點提案，有潛力成為結束俄烏戰事的協議基礎。不過他也強調，烏克蘭現任政府「已喪失合法性」，即使談成也無法簽署具有法律約束力的協定，暗示未來若要達成和平協議，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）勢必要下台。

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）指出，美國與烏克蘭日前在瑞士日內瓦（Geneva）舉行會談，美方已將該和平方案完整內容交給莫斯科審閱。對此，他直言俄方「大致接受」該草案作為協商起點，並表示其中有若干條件已納入俄羅斯的觀點，但仍有多項核心議題尚待釐清。

目前根據親烏組織統計，俄軍已控制約19%的烏克蘭領土，面積達11萬5600平方公里，為2022年戰爭爆發以來進展最快的一年。

在談到未來和平協定的法律基礎時，普丁明確指出，烏克蘭現任政府「不具合法地位」，與基輔當局簽訂任何協議都將「毫無法律效力」，強調一份有效協議需經國際承認，並承認俄羅斯在烏克蘭境內所取得的領土成果。

普丁還回應外界質疑俄羅斯可能攻擊歐洲的說法，反批這種推論是「荒謬的」，並表示若歐洲需要安全保證，莫斯科也願意討論。但他話鋒一轉強調，衝突的解與不解「決定權不在俄方」，並放話若烏軍不從目前占領區撤出，俄軍將繼續擴大軍事行動，「用戰場推進來完成目標。」

此外，他也重申克里米亞（Crimea）與頓巴斯（Donbas）地區的地位應納入後續談判主軸，並透露美方特使魏科夫（Steve Witkoff）預定下週赴莫斯科訪問，雙方將持續就和平框架內容磋商。

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

