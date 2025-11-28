美烏和平協議可談　普丁暗示「澤倫斯基需先下台」

▲普丁暗示澤倫斯基必須下台才能簽協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁27日罕見對美烏討論中的和平草案釋出正面訊號，表示這份由美方主導的28點提案，有潛力成為結束俄烏戰事的協議基礎。不過他也強調，烏克蘭現任政府「已喪失合法性」，即使談成也無法簽署具有法律約束力的協定，暗示未來若要達成和平協議，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）勢必要下台。

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）指出，美國與烏克蘭日前在瑞士日內瓦（Geneva）舉行會談，美方已將該和平方案完整內容交給莫斯科審閱。對此，他直言俄方「大致接受」該草案作為協商起點，並表示其中有若干條件已納入俄羅斯的觀點，但仍有多項核心議題尚待釐清。

目前根據親烏組織統計，俄軍已控制約19%的烏克蘭領土，面積達11萬5600平方公里，為2022年戰爭爆發以來進展最快的一年。

在談到未來和平協定的法律基礎時，普丁明確指出，烏克蘭現任政府「不具合法地位」，與基輔當局簽訂任何協議都將「毫無法律效力」，強調一份有效協議需經國際承認，並承認俄羅斯在烏克蘭境內所取得的領土成果。

普丁還回應外界質疑俄羅斯可能攻擊歐洲的說法，反批這種推論是「荒謬的」，並表示若歐洲需要安全保證，莫斯科也願意討論。但他話鋒一轉強調，衝突的解與不解「決定權不在俄方」，並放話若烏軍不從目前占領區撤出，俄軍將繼續擴大軍事行動，「用戰場推進來完成目標。」

此外，他也重申克里米亞（Crimea）與頓巴斯（Donbas）地區的地位應納入後續談判主軸，並透露美方特使魏科夫（Steve Witkoff）預定下週赴莫斯科訪問，雙方將持續就和平框架內容磋商。