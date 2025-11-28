　
普丁：美烏28點計畫可為和平鋪路　若拒談「俄軍將繼續推進」

▲▼ 俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁27日表示，美國與烏克蘭正在討論的和平方案草案，未來可能成為結束烏俄衝突的協議基礎。不過他也語帶強硬警告，若協商未果，俄羅斯將持續在戰場上推進，並再度強調烏克蘭現任政府「不具合法性」，因此目前無法簽署任何具法律效力的協議。

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）指出，美烏日前在瑞士日內瓦（Geneva）會談時，已將美方28點和平計畫分成4個主要部分，並傳送給莫斯科審閱。他坦言，俄方「整體上同意」該方案可作為未來協議的基礎，並注意到美方在部分內容上已考慮俄羅斯立場，但仍有關鍵議題尚待討論。

他進一步表示，如果歐洲各國希望俄方提供「不會攻擊歐洲」的正式保證，莫斯科願意考慮，但同時批評外界認為俄國意圖攻歐的說法是「荒謬的」。

不過，普丁話鋒一轉，強調「戰與和」的選擇掌握在對方手中，「若烏軍不從目前控制的地區撤離，我們將以武力達成目的，俄軍會繼續擴大行動範圍。」

根據親烏方統計，俄軍目前掌控約19％烏克蘭領土、面積達11萬5600平方公里，為自2022年以來推進速度最快的一年。

普丁指出，烏克蘭領導層已「喪失合法性」，因此與基輔政府簽署協議在法律上「毫無意義，也不可能具法律效力」。他主張，任何和平協定都必須獲國際社會承認，並要求外界同時「承認俄羅斯在烏克蘭已取得的成果」。

此外，他重申，克里米亞半島（Crimea）與頓巴斯（Donbas）地區應納入與美國的後續談判議程。普丁透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）預計下週訪問莫斯科，雙方將持續就和平框架細節交換意見。

11/25 全台詐欺最新數據

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

