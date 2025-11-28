普丁：美烏28點計畫可為和平鋪路　若拒談「俄軍將繼續推進」

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁27日表示，美國與烏克蘭正在討論的和平方案草案，未來可能成為結束烏俄衝突的協議基礎。不過他也語帶強硬警告，若協商未果，俄羅斯將持續在戰場上推進，並再度強調烏克蘭現任政府「不具合法性」，因此目前無法簽署任何具法律效力的協議。

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）指出，美烏日前在瑞士日內瓦（Geneva）會談時，已將美方28點和平計畫分成4個主要部分，並傳送給莫斯科審閱。他坦言，俄方「整體上同意」該方案可作為未來協議的基礎，並注意到美方在部分內容上已考慮俄羅斯立場，但仍有關鍵議題尚待討論。

他進一步表示，如果歐洲各國希望俄方提供「不會攻擊歐洲」的正式保證，莫斯科願意考慮，但同時批評外界認為俄國意圖攻歐的說法是「荒謬的」。

不過，普丁話鋒一轉，強調「戰與和」的選擇掌握在對方手中，「若烏軍不從目前控制的地區撤離，我們將以武力達成目的，俄軍會繼續擴大行動範圍。」

根據親烏方統計，俄軍目前掌控約19％烏克蘭領土、面積達11萬5600平方公里，為自2022年以來推進速度最快的一年。

普丁指出，烏克蘭領導層已「喪失合法性」，因此與基輔政府簽署協議在法律上「毫無意義，也不可能具法律效力」。他主張，任何和平協定都必須獲國際社會承認，並要求外界同時「承認俄羅斯在烏克蘭已取得的成果」。

此外，他重申，克里米亞半島（Crimea）與頓巴斯（Donbas）地區應納入與美國的後續談判議程。普丁透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）預計下週訪問莫斯科，雙方將持續就和平框架細節交換意見。