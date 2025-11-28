華府槍擊案！　川普：重審所有綠卡移民「撤查阿富汗」

▲美國華府兩名國民兵遭到槍擊。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

華府近日發生一起重大槍擊事件，兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近遭到疑似外籍人士攻擊，目前兩人身受重傷。事件引發全國震動，美國公民暨移民服務局局長艾德洛（Joseph Edlow）宣布，將對所有持綠卡的移民進行重新審查，以保障國家安全。

這起槍擊案發生於26日，地點位於接近白宮的法拉格特廣場。受害者分別為20歲女子貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲男子沃爾夫（Andrew Wolfe），兩人目前情況危急。聯邦調查局（FBI）初步研判這可能是一場針對性的恐怖攻擊，並朝恐怖主義方向展開深入調查。嫌犯是29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），被捕時身受槍傷，調查顯示他疑似單獨犯案，且曾在阿富汗參與美國中央情報局（CIA）支持的軍事行動。

事件迅速引起政治效應。美國總統川普26日晚間發表全國談話，表示嫌犯為外籍人士，2021年自阿富汗入境美國，並在拜登政府政策下延長滯留期限。川普批評前政府移民政策不力，呼籲徹底審查拜登時期入境的所有阿富汗移民。川普強調，美國應移除不符合國家利益的外籍人士，並直言「如果他們不愛美國，我們也不需要他們。」

27日，美國公民暨移民服務局局長艾德洛在社交平台X上宣布，依川普指示，將對所有持綠卡的外國移民進行全面審查。他表示，美國人的安全至高無上，不應因前政府的移民安置政策而妥協。艾德洛強調，保障美國人民利益是政府的首要責任。