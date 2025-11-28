　
國際

華府槍擊案！　川普：重審所有綠卡移民「撤查阿富汗」

▲▼美國華府兩名國民兵遭到槍擊。（圖／路透）

▲美國華府兩名國民兵遭到槍擊。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

華府近日發生一起重大槍擊事件，兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近遭到疑似外籍人士攻擊，目前兩人身受重傷。事件引發全國震動，美國公民暨移民服務局局長艾德洛（Joseph Edlow）宣布，將對所有持綠卡的移民進行重新審查，以保障國家安全。

這起槍擊案發生於26日，地點位於接近白宮的法拉格特廣場。受害者分別為20歲女子貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲男子沃爾夫（Andrew Wolfe），兩人目前情況危急。聯邦調查局（FBI）初步研判這可能是一場針對性的恐怖攻擊，並朝恐怖主義方向展開深入調查。嫌犯是29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），被捕時身受槍傷，調查顯示他疑似單獨犯案，且曾在阿富汗參與美國中央情報局（CIA）支持的軍事行動。

事件迅速引起政治效應。美國總統川普26日晚間發表全國談話，表示嫌犯為外籍人士，2021年自阿富汗入境美國，並在拜登政府政策下延長滯留期限。川普批評前政府移民政策不力，呼籲徹底審查拜登時期入境的所有阿富汗移民。川普強調，美國應移除不符合國家利益的外籍人士，並直言「如果他們不愛美國，我們也不需要他們。」

27日，美國公民暨移民服務局局長艾德洛在社交平台X上宣布，依川普指示，將對所有持綠卡的外國移民進行全面審查。他表示，美國人的安全至高無上，不應因前政府的移民安置政策而妥協。艾德洛強調，保障美國人民利益是政府的首要責任。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今白天起回溫！周末直逼30℃　下周溫度驟降
快訊／宏福苑惡火累計83死77傷12命危　今早將完成7大樓爆

宏福苑83死惡火　教宗為災民及死者親屬祈禱

華府槍擊案！　川普：重審所有綠卡移民「撤查阿富汗」

川普恐賣台？　波頓示警：台灣人該怕了

川普恐賣台？　波頓示警：台灣人該怕了

美國前國安顧問波頓（John Bolton）近期接受《經濟學人》專訪警告，台灣人「確實該感到害怕」，因為川普很可能為了與中國達成大規模交易而犧牲台灣利益。

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

美白宮國民兵槍擊兇嫌是阿富汗人　川普怒了

美白宮國民兵槍擊兇嫌是阿富汗人　川普怒了

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

華府槍擊川普

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

即／香港宏福苑火增至83死

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

香港惡火65死　百人排隊認屍

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

看似無害「其實城府超深」星座

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

