徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見　民眾黨聲明：籲檢調遵循正當法律程序

記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今（27日）因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大遭新北檢聲押禁見，稍早法院裁准羈押禁見。由於徐目前仍有民眾黨新住民委員會主委身份，過去也曾擬被民眾黨列入不分區名單但後作罷，讓此案格外敏感。對此，民眾黨表示，在釐清事證前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得保障，呼籲檢調遵循正當法律程序。

身為陸配的徐春鶯也曾遭民進黨質疑是否為中共黨員、雙重國籍，甚至被指涉入統戰團體，風波不斷，如今她再涉及詐欺案件，遭新北檢聲押禁見獲准，同案還有多名共犯交保。據了解，光詐欺罪名尚不足以聲押一名可能出任不分區立委的對象，徐春鶯還涉犯反滲透法，至於確切罪名仍有待檢方進一步說明。

民眾黨表示，本黨新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

民眾黨表示，針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展。籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。