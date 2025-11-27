　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見　民眾黨聲明：籲檢調遵循正當法律程序

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，不分區提名人徐春鶯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今（27日）因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大遭新北檢聲押禁見，稍早法院裁准羈押禁見。由於徐目前仍有民眾黨新住民委員會主委身份，過去也曾擬被民眾黨列入不分區名單但後作罷，讓此案格外敏感。對此，民眾黨表示，在釐清事證前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得保障，呼籲檢調遵循正當法律程序。

身為陸配的徐春鶯也曾遭民進黨質疑是否為中共黨員、雙重國籍，甚至被指涉入統戰團體，風波不斷，如今她再涉及詐欺案件，遭新北檢聲押禁見獲准，同案還有多名共犯交保。據了解，光詐欺罪名尚不足以聲押一名可能出任不分區立委的對象，徐春鶯還涉犯反滲透法，至於確切罪名仍有待檢方進一步說明。

民眾黨表示，本黨新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

民眾黨表示，針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展。籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

雲林男轉機遭武裝人員帶走　張嘉郡要求外交部協助迅速返台

賴清德提1.25兆軍購特別預算　藍轟：要把台灣變下一個烏克蘭？

揭蕭美琴昔日修法挺外配參政　國民黨團：停止違法擴權歧視陸配

香港大火釀55死　侯友宜指示加強施工大樓、老舊建物公安

徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見　民眾黨聲明：籲檢調遵循正當法律程序

「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

雲林男轉機遭武裝人員帶走　張嘉郡要求外交部協助迅速返台

賴清德提1.25兆軍購特別預算　藍轟：要把台灣變下一個烏克蘭？

揭蕭美琴昔日修法挺外配參政　國民黨團：停止違法擴權歧視陸配

香港大火釀55死　侯友宜指示加強施工大樓、老舊建物公安

徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見　民眾黨聲明：籲檢調遵循正當法律程序

「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

陸喊話支持建「金廈大橋」　　陸委會：沒有任何兩岸通橋規劃

《金部長的夢想人生》7金句：我害怕的不是婚姻，而是成為一家之主的重擔

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

HBL年度口號「嘸咧驚啦」　男子組預賽29日開打、女子組移師屏東　

宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文：好想再牽你的手

搭遊船看花蓮最美落羽松園區　童話星巴克喝咖啡、住歐風飯店

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃　茄子苦瓜變身美味料理

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

【差點登出】「巨型傳動軸」狠砸車頭氣囊爆開！ 駕駛驚險逃生：以為完了

政治熱門新聞

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見　民眾黨聲明：籲檢調遵循正當法律程序

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

更多熱門

相關新聞

凌濤稱藍白合不該又被戰狼派影響　陳智菡：都站在合作的善意出發

凌濤稱藍白合不該又被戰狼派影響　陳智菡：都站在合作的善意出發

國民黨桃園市議員凌濤受訪談到藍白合直言「自己感受到2024前悲劇的既視感，如果要藍白合的話，不應該由戰狼派又來影響到合作的氣氛」。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（27日）表示，民眾黨絕對有合作的誠意和善意，自己跟凌濤的發言都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且真的都翻頁了，都想要往前看，該被譴責的是那個不具名的亂放話者。

曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺遭聲押

曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺遭聲押

黃國昌訪日碰軟釘子？　許甫：「涉外人士」失禮、冒犯日本

黃國昌訪日碰軟釘子？　許甫：「涉外人士」失禮、冒犯日本

「顛覆」台灣政局的政治想像？　思考「綠白合」恐是關鍵抉擇

「顛覆」台灣政局的政治想像？　思考「綠白合」恐是關鍵抉擇

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

關鍵字：

徐春鶯反滲透法民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面