雲林男轉機遭武裝人員帶走　張嘉郡要求外交部協助迅速返台

▲雲林一名陳姓男子在阿布達比被警察抓走 。（圖／翻攝自PTT）

記者蘇靖宸／台北報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，孰料在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天，陳男的楊姓妻子今（27日）表示，丈夫目前仍在杜拜警察局。對此，國民黨立委張嘉郡說，外交部居然無法在第一時間提供海外國人應有的協助與保護，光是這點駐外館處明顯有疏失，正式要求外交部，立即協助家屬，讓陳先生安全、迅速回到台灣。

針對上述陳男遭遇，張嘉郡27日說，在得知事件發生的第一時間，她立刻透過外交部，希望能掌握這位陳先生的最新狀況，全力協助陳先生儘速獲釋。最重要的是，外交部必須確保陳先生在當地的人身安全、法律權益與人道待遇，這是政府對國民最基本的責任。

▲國民黨立委張嘉郡。（資料照／記者屠惠剛攝）

張嘉郡表示，在整個交涉過程中，最令人遺憾、甚至憤怒的是，外交部居然無法在第一時間提供海外國人應有的協助與保護。翻開外交部所發放的《出國旅行安全實用手冊》針對「於海外遭逮捕拘禁」該怎麼辦，第一點就特別提到「可向羈押單位要求與我駐轄當地之外館人員聯絡，請求外館派員探視」，但陳先生沒有得到應有的保護，光是這點，駐外館處明顯有疏失。

張嘉郡說，因此她已經正式要求外交部，第一、要立即協助家屬，讓陳先生安全、迅速回到台灣。第二、要全程確保陳先生在杜拜警局的待遇符合國際人權與公平法律程序。第三，若是有誤會或程序上的疏漏，更應在最短時間內釐清，讓陳先生早日重獲自由，與家人團聚。

張嘉郡也說，外交部必須深刻檢討，不再讓國人暴露於毫無保障的風險之中。政府的存在，就是要在最需要的時候站出來，而不是缺席。