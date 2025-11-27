　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌訪日碰軟釘子？　許甫：「涉外人士」失禮、冒犯日本

▲▼民眾黨副秘書長許甫北院前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期率青年團赴日參訪，首日拜會日華懇會長古屋圭司，接著昨日密集拜會日本多個主要政黨參眾議員，包含立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等。針對有媒體報導，有涉外人士評論黃國昌以主席身分出訪卻碰軟釘子，民眾黨副秘書長許甫說，所謂的涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，呼籲總統府、外交部等單位出面澄清。

黃國昌本周率青年團訪日，首日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎，接著次日拜會日本多個主要政黨參眾議員，包含立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會。

有媒體報導指出，民眾黨在安排過程中，欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒。有涉外人士就評論，黃國昌以主席身分出訪，時間允許下通常至少會與在野黨主席會面，並指訪問名單都是在過水，行個人造勢之實。

民眾黨副秘書長許甫說，日本朋友常講台灣有事日本有事，但這則放話新聞不要讓日本朋友誤以為被台灣搞得像在講鬼故事。黃國昌主席帶著青年朋友到日本參訪交流，除了跟國會議員外，還看了街頭抗議、宣講等，還參觀社福長照機構，跟智庫交流等，帶著青年朋友跟日本友人深度交流。

許甫表示，非常感謝包括日華懇會長古屋圭司在內的國會議員，坦誠無私的分享，讓青年朋友都學到很多經驗。所謂的涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，希望總統府、外交部、相關國安單位一定要出面澄清滅火，不要讓日本朋友誤會。

