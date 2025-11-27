妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

▲陸軍27日在大漢營區舉辦「情定大漢 幸福永傳」聯合婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍今（27日）舉行114 年「情定大漢 幸福永傳」聯合婚禮，共有93對國軍新人參與，其中受矚目的是航特部陳家宇中士與妻子愛情長跑8年故事，因為陳妻去年6月得知罹癌後，一度不願連累陳男而提分手，但陳男不離不棄，今受訪表示，待在太太身邊不會覺得辛苦跟負擔，「而是另一種力量在支撐我」。

陸軍114年「情定大漢 幸福永傳」聯合婚禮27日上午9時許於大漢營區登場，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，並分由陸軍副司令李中將、張中將擔任雙方主婚人，後備指揮部指揮官劉中將、憲兵指揮部指揮官鄭中將擔任雙方介紹人，與大家一起見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生，邁向嶄新幸福人生的重要時刻。

▲陸軍陳家宇中士與妻子。（圖／記者呂佳賢攝）

此次聯合婚禮活動，陸軍司令部特別安排新人搭上白馬馬車，真實呈現如童話般浪漫場景，以及飛操手精準操作無人機遞送定情婚戒等精彩橋段，為新人們營造難忘且幸福洋溢的婚禮紀錄。

93對新人中，陳家宇與妻子愛情長跑8年故事受到矚目。陳家宇受訪表示，今年5月已經辦過一次婚禮，但聯合婚禮是太太的夢想婚禮，所以今天來參加，是來完成太太的心願。對於兩人相識過程，陳妻透露，弟弟也是軍人，是在懇親時請陳男幫忙拍合照，後來有私下聊天，進而聯繫上而在一起，所以弟弟算是介紹人。

▲陸軍陳家宇中士與妻子大方在鏡頭前輕吻。（圖／記者呂佳賢攝）



至於陳妻罹癌一事，陳家宇說，太太去年身體有問題生病，當時她因為擔心自己病情連累到他而提出想要分手，但他沒想太多，也不會覺得太太是累贅，只覺得要陪伴她一生，所以才決定不如今年趕快結婚，且把聯合婚禮一起參加完畢。陳男強調，一直待在太太身邊不會覺得辛苦跟負擔，「而是另一種力量在支撐我」。

另外，陸軍指出，陸軍秉持革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，本次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。

▼陸軍聯合婚禮中，官兵以無人機遞送定情婚戒。（圖／陸軍提供）