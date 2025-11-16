「請鄰兵以火力掩護我」要沒了？　陸軍：修訂單戰詞以符作戰實需

▲國軍將於明年適行新版的單戰詞。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國軍單兵戰鬥基本教練（單戰）傳出明年改版，其中役男們的共同回憶「請鄰兵以火力掩護我」等詞將走入歷史。對此，陸軍今（16日）表示，後續會朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實需。另據了解，軍方的確明年適行新版的單戰詞，不過由於目前版本還未核定，還在調整階段。

入伍役男們在新訓階段都必須學習並背誦單戰的報告詞，國軍也數度調整內容，目前區分為「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」、「清掃戰場」等「六戰」，而其中「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」、「左三圈右三圈」等都是許多役男們的回憶。

不過，《中央社》今報導，隨作戰環境改變，單戰內容規劃將於明年更新，部分報告詞將走入歷史。對此，陸軍向《ETtoday新聞雲》表示，單兵戰鬥教練口報詞是為使班長易於下達指揮命令，單兵清楚明白動作要領而律定，後續朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實需。

據了解，軍方的確明年適行新版的單戰詞，不過由於目前版本還未核定，還在調整階段，所以尚不能確定「請鄰兵以火力掩護我」等詞會走入歷史。