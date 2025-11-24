　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

▲陸軍司令呂坤修上將24日鳴槍揭開「將官盃」體能戰技競賽序幕。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令呂坤修上將24日鳴槍揭開「將官盃」體能戰技競賽序幕。（圖／陸軍司令部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍司令部今（24日）在大漢營區舉行114年「將官盃」體能戰技競賽，由陸軍司令呂坤修上將召集司令部、軍團（防衛部）及旅（群）級主官共79名幹部參與，競賽內容包括三千公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊三大項目。呂坤修表示，體能與戰技是部隊戰備訓練的根本，無論在賽場或戰場，唯有「充分準備、持續訓練」，才能在關鍵時刻發揮堅強戰力。

陸軍24日發新聞稿指出，呂坤修今親自主持舉辦在大漢營區的114年「將官盃」體能戰技競賽，召集司令部、軍團（防衛部）及旅（群）級主官共79名幹部參與。活動自今清晨展開，競賽內容包括三千公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊三大項目；首先由呂司令主持升旗典禮，並於致詞時表示，「將官盃」旨在透過體能戰技競賽，強化高階幹部體能，落實「以身作則、身先士卒」精神，發揮「跟我來」的帶頭作用，進而帶動全軍訓練風氣。

陸軍表示，呂坤修勉勵參賽幹部應主動投入訓練，以「練力、練技、練膽、練心、練指揮」為要著，建立優良傳統；並強調，主官唯有具備強健體魄，方能在日常訓練及重要戰演訓任務中，率領士官兵精實訓練、克服挑戰，展現保衛國家安全的堅定決心。

陸軍指出，升旗典禮後，由呂坤修親自鳴槍揭開三千公尺徒手跑步序幕，參賽幹部均全神貫注、卯足全力，邁著堅定而有力的步伐奮勇向前，展現堅韌意志，順利抵達終點，完成第一項競賽項目；緊接著進行的二分鐘伏地挺身，為考驗肌力、核心與意志力的項目，參賽幹部挺直背脊完成每一次動作，展現平時鍛鍊的臂力與核心肌群力量，全力爭取佳績。

陸軍說，兩項競賽後，參賽人員轉往靶場實施手槍射擊。有別於先前兩項體能競賽的熱絡氣氛，靶場上的氛圍顯得靜肅而專注，參賽幹部依照射擊指揮官口令，從裝彈、上彈匣、據槍瞄準、射擊目標，一氣呵成，充分展現高階幹部精準射擊能力和軍事專業職能。

陸軍表示，競賽結束後，呂坤修於當日軍務會報中頒獎表揚此次「將官盃」成績優異人員，肯定上校以上各階主官在繁重任務下仍嚴以律己、持續鍛鍊，並強調體能與戰技是部隊戰備訓練的根本，無論在賽場或戰場，唯有「充分準備、持續訓練」，才能在關鍵時刻發揮堅強戰力。

陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士與同單位已婚龔姓男中士關係密切，多次出遊並有擁抱、牽手等肢體接觸。經龔男妻子委託徵信社蒐證後，軍方依規定對龔男、胡女處以大過一次處分。胡女不服提起行政訴訟，台北高等行政法院駁回其訴訟，全案仍可上訴。

關鍵字：

陸軍將官盃呂坤修

