6名現退役軍官助中共竊密被起訴　國防部：強烈譴責少數官兵叛國

記者蘇靖宸／台北報導

港籍男子丁小琥受中共指示來台發展共諜組織，並刺探、收集機密資料，先後吸收現役及退役軍人共6人，今（18日）皆被高檢署依違反《國安法》起訴並求處重刑。對此，國防部表示，該案為政戰局執行內部清查作業時所發現，通報國安局後經相關單位循線查獲，接著報請高檢署統合北檢偵辦，國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責，已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證。

高檢署18日依違反《國安法》蒐集軍事機密等罪起訴丁小琥等7人並求處重刑。起訴書指出，丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，112年起多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織及刺探、收集機密資料；丁先吸收陸軍戰備訓練處退役中校王文豪、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，王文豪及譚俊明再陸續吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智姐姐）、空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊千慧丈夫），伺機刺探、收集陸軍及空軍機密資料。

對此，國防部18日表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請高檢署統合北檢偵辦，依涉犯《國安法》等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。