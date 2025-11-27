　
國際

南韓首度證實！韓籍義勇軍協助烏軍抗俄「慘烈犧牲」　已舉行喪禮

▲▼烏克蘭基輔獨立廣場前，烏克蘭和美國國旗飄揚，紀念在對抗俄軍侵略時犧牲的美籍志願軍參戰者。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭基輔獨立廣場前，烏克蘭和美國國旗飄揚，紀念在對抗俄軍侵略時犧牲的美籍志願軍參戰者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部今（27）日證實，一名50多歲、赴烏克蘭加入義勇軍抵抗俄軍侵略的金姓韓籍男子，已於今年5月在前線戰死，並於25日在基輔舉行葬禮。外媒日前拍攝到棺槨覆蓋太極旗（南韓國旗）、烏軍士兵跪地痛哭的畫面，引發國際關注。這是南韓政府首次證實自家公民在俄烏戰場身亡。

根據韓媒《中央日報》，南韓外交部官員表示，這名金姓男子以烏克蘭義勇軍身分投入戰事，推測於今年5月在東部前線的頓涅茨克地區與俄軍交戰時喪生。他的葬禮已於25日在烏克蘭首都基輔舉行，由當地南韓大使館的領事代表出席致意。南韓外交部強調，為尊重家屬與個人隱私，不會公布更多個人資訊。

南韓政府此次正式對外證實韓籍志願兵死亡，是自俄烏戰爭爆發以來的第一次。此前，俄羅斯國防部去年3月曾聲稱，有15名南韓人加入烏軍，其中5人已身亡，但南韓政府當時僅回應「仍在釐清事實關係」，並未對外證實。

《法新社》25日發布的照片更引發國際關注。畫面中，一名烏克蘭士兵跪在覆蓋太極旗的棺槨前痛哭致敬，而一旁則放置覆蓋美國國旗的另一具棺槨，顯示同場也在悼念美籍戰死者。報導指出，烏軍近來舉行多場海外志願兵悼念儀式，此次南韓志願兵的身亡，再度凸顯外籍軍人加入戰局的風險。

綜合俄方過去發布的資料與民間組織的追蹤資料，推估至今已有數十名南韓人前往烏克蘭參戰，其中至少6人可能已不幸喪生。去年12月，監控俄軍動向的親烏國際公民團體「InfroNapalm」曾在Telegram公布影片，一名講著流利韓語的男子在畫面中自稱為韓籍志願軍，並向被派往當地作戰的北韓（朝鮮）軍人喊話，呼籲他們「為自由選擇投降」。

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南韓運載火箭世界號「第4次發射」成功！

南韓運載火箭世界號「第4次發射」成功！

南韓自主研發運載火箭「世界號」（누리호，KSLV-II）今（27）日凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心成功完成第4次發射，這次也是首次由民間單位參與製作與運作。

不只香港！日本最慘大樓火災118死

不只香港！日本最慘大樓火災118死

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

北韓擁有150枚核武　2040年恐飆破400枚

北韓擁有150枚核武　2040年恐飆破400枚

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

