南韓首度證實！韓籍義勇軍協助烏軍抗俄「慘烈犧牲」　已舉行喪禮

▲烏克蘭基輔獨立廣場前，烏克蘭和美國國旗飄揚，紀念在對抗俄軍侵略時犧牲的美籍志願軍參戰者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部今（27）日證實，一名50多歲、赴烏克蘭加入義勇軍抵抗俄軍侵略的金姓韓籍男子，已於今年5月在前線戰死，並於25日在基輔舉行葬禮。外媒日前拍攝到棺槨覆蓋太極旗（南韓國旗）、烏軍士兵跪地痛哭的畫面，引發國際關注。這是南韓政府首次證實自家公民在俄烏戰場身亡。

根據韓媒《中央日報》，南韓外交部官員表示，這名金姓男子以烏克蘭義勇軍身分投入戰事，推測於今年5月在東部前線的頓涅茨克地區與俄軍交戰時喪生。他的葬禮已於25日在烏克蘭首都基輔舉行，由當地南韓大使館的領事代表出席致意。南韓外交部強調，為尊重家屬與個人隱私，不會公布更多個人資訊。

南韓政府此次正式對外證實韓籍志願兵死亡，是自俄烏戰爭爆發以來的第一次。此前，俄羅斯國防部去年3月曾聲稱，有15名南韓人加入烏軍，其中5人已身亡，但南韓政府當時僅回應「仍在釐清事實關係」，並未對外證實。

《法新社》25日發布的照片更引發國際關注。畫面中，一名烏克蘭士兵跪在覆蓋太極旗的棺槨前痛哭致敬，而一旁則放置覆蓋美國國旗的另一具棺槨，顯示同場也在悼念美籍戰死者。報導指出，烏軍近來舉行多場海外志願兵悼念儀式，此次南韓志願兵的身亡，再度凸顯外籍軍人加入戰局的風險。

綜合俄方過去發布的資料與民間組織的追蹤資料，推估至今已有數十名南韓人前往烏克蘭參戰，其中至少6人可能已不幸喪生。去年12月，監控俄軍動向的親烏國際公民團體「InfroNapalm」曾在Telegram公布影片，一名講著流利韓語的男子在畫面中自稱為韓籍志願軍，並向被派往當地作戰的北韓（朝鮮）軍人喊話，呼籲他們「為自由選擇投降」。