不只香港！日本最慘大樓火災118死「7F風俗店成煉獄」　促消防改革

▲香港大埔宏福苑大火，至今仍有200多人失聯。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

香港宏福苑大火造成至少44人死亡、71人受傷，至今仍有279人失聯，恐怖火警震驚全球，香港當局也拘捕了3名涉案人士。日本大阪半世紀前曾發生被稱為「史上最慘大樓火災」的千日百貨店火災，造成118人罹難、81人受傷，至今仍被視為日本消防制度的重要轉捩點。

千日百貨店火災發生於1972年5月13日深夜10時27分，起火點位於大阪難波商圈的千日百貨3樓。當時百貨已打烊，因此火勢被發現時已迅速往上下樓層蔓延。由於現場多為化纖布料與內裝，濃煙夾帶大量一氧化碳，短短幾分鐘便竄上7樓，將當時營業中的整間風俗店吞沒。

千日百貨原是一棟1932年落成的老舊建築物，早期作為大阪歌舞伎座使用，之後經歷多次改裝，變成地上7層、地下1層的綜合商業大樓。1958年改成大型商場後，內部共有超過2萬7000多平方公尺的空間，從地下食品街到服飾、超市一應俱全，更在屋頂設置摩天輪，是當時當地的地標之一。然而也因為年代久遠，建築結構屬於既存不合規建築，許多防火設備並未強制更新。

大樓內各層店家營業時間不同，6樓以下的店家營業時間為上午10時至晚上9時，因此全年無休、營業至晚間11時的7樓風俗店是事發時整棟大樓中唯一仍在營業的區域。起火後，因防火捲門與門扇沒有確實關閉，火勢順著樓梯間、電梯井與空調管道等垂直空間一路往上竄。大量含一氧化碳的濃煙在數分鐘內灌入7樓，使風俗店內的工作人員與顧客措手不及。

根據後續調查，當晚3樓正在施工，推測是「工人抽菸不慎」引發火災。直到晚上10時32分到33分，工人終於發現異常，但滅火器位置不明，火災警報設施也未能迅速發揮作用。1樓警衛室人員雖在收到警報後趕往現場，但初期滅火失敗，防火門也來不及放下，只能選擇撤離。

與此同時，7樓風俗店10時36分至39分陸續有人發現白煙從「電梯門縫、廁所通風孔與空調管道」滲出，但因無人通報火災，現場甚至沒有緊張氣氛。等到煙霧變濃變黑，所有人才意識到情況危急。起火後10分鐘，7樓人員被困在最頂樓，完全不知道逃生路徑。

直到22時40分，大樓警衛主管才打119報案，但風俗店依然沒有收到任何通知。就在同一時間，火勢已從4樓開始延燒，濃煙充滿走廊，溫度快速升高，室內的人群陷入恐慌。消防隊在報案後3分鐘抵達現場，然而此時大火已往2樓擴散，整棟大樓迅速被煙霧吞沒。

受困的7樓人群晚上10時44分開始敲破窗戶求救，當時雖然將消防救援袋往下丟，但因安裝不當、袋口未順利打開，完全無法使用。晚間10時48分，部分民眾因等不到雲梯車，無法忍受大火，因此選擇跳樓求生。風俗店晚上10時49分停電，瞬間陷入黑暗，濃煙、高溫以及昏暗環境，讓許多人失去行動能力倒地。而1分鐘後，從窗戶跳下的人數更急速增加。

第一輛雲梯車抵達後隨即展開救援，當局更在10時46分下令出動所有雲梯車，短短15分鐘內，共有5輛雲梯車投入救援，全力展開救援行動，約在30分鐘內成功救出50人。

風俗店當時共有181人，包括客人、女招待、員工與樂手等，但多數人未接獲火災訊息，也不了解逃生動線，加上濃煙造成窒息，最終造成118人罹難，生還者僅63人。救援方式包括雲梯車、救生網、自行逃生等，也有少數人跳窗幸存，場面極度混亂。

後續調查指出，造成「重大死傷的主因不是火，而是煙」。如果初期通報、火勢阻隔、防火設備正常運作、煙氣切斷、迅速避難、清楚的逃生路線等任何一項措施能確實落實，都有可能大幅減少傷亡。然而該建築物老舊，卻未被要求安裝自動灑水系統、緊急出口、防火門等，管理制度也相當鬆散。

該場大火後，日本政府展開多項科學實驗與調查，並於同年12月迅速修訂《消防法施行令》，隔年再修《建築基準法施行令》，大幅強化防火管理、避難設施與煙控設計。1973年熊本大洋百貨再度發生奪走104人生命的大火後，日本更在1974年首次對「既存不合規建築物」強制追溯要求加裝消防設備，被視為「劃時代改革」。