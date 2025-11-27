中共2027年將攻台？陸委會：中共建軍快速「要料敵從寬」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德26日提出1.25兆元的國防特別預算，並提及「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，被前總統馬英九質疑是在製造「準戰爭狀態」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共建軍速度非常快，國際政治看的是能力，要「料敵從寬」，就像普丁在出兵烏克蘭之前，也都一直否認有出兵的意圖。

梁文傑27日在記者會上提到，中共的軍機、軍艦擾台已是常態了，從2022年至今快3年，兩岸之間的關係緊張，責任是在中共，不是在台灣，「全世界其實也都看得出來，中共現在是要用灰色襲擾，製造台灣社會民心的緊張，達成進一步統一的意圖。」

梁文傑指出，賴總統所講的話並不是製造「準戰爭狀態」，而是中共這3年來的行為一直在複製的模式，「馬前總統講話總是會把責任推到我們自己，這樣的發言不是很適當。」

▼總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



梁文傑也特別解釋，「2027年」最早是2020年10月，中共第19屆五中全會所提出，說「確保2027年實踐建軍百年的奮鬥目標」，內涵就是要把人民解放軍建成「世界一流軍隊」「有信心、有能力維護國家主權統一和領土完整」「為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」。

梁文傑說，從2020年開始，中共每年軍費、國防支出是以超過70%的規模增加，現在的中共海軍已經是世界上最大的規模，現役軍艦達到370艘，是世界最大規模；據一些智庫的研究，光過去4年，大陸的四大造船廠就建造了39艘軍艦。

梁文傑指出，這幾年中共的建軍速度非常快，國際政治看的是一個國家的能力，能夠做到什麼，不是看意圖，「你想做什麼，但是如果你沒有這個能力，你是做不到的；但是如果你有這個能力，那我們就要料敵從寬。」

梁文傑提到，就像普丁2022年出兵烏克蘭之前，數度否認出兵的意圖，所以在國際政治上，大家會把「能力到哪邊」當作判斷標準，「對我們來說，國家安全是沒有輕忽的空間，所以料敵從寬才是最佳的應對之道。」

梁文傑強調，總統會提出2027年這個時間點，就是中共準備在台海之間達成企圖，要在能力上做到完善，「所以對我們來講，這個威脅是實實在在的，台灣從自保的角度也必須有相應的作為。」