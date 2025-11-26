　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。不過，有部分媒體稱，賴清德「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧晚間強調，這是錯誤的片面解讀，「並非指稱中國將於2027年發動對台侵略戰爭，所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點」。

郭雅慧晚間表示，有關部分媒體稱賴清德「證實」中國將於 2027 攻台，這是錯誤的片面解讀。她說，總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權治下的「中國台灣」。

郭雅慧強調，並非指稱中國將於 2027發動對台的侵略戰爭，所謂 2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧表示，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期。因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身的國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那
日本獨旅「Google翻譯小本本」被挖出　老司機：超實用
賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀
香港大樓狂燒1消殉職　李家超召開跨部門緊急會議
香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

藍白封殺院版財劃法　綠委諷：恭喜謝龍介、柯志恩入選台北市副市長

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

失聯3天！國人阿布達比轉機被帶走　外交部：當地警方已提供說明

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

藍白封殺院版財劃法　綠委諷：恭喜謝龍介、柯志恩入選台北市副市長

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

失聯3天！國人阿布達比轉機被帶走　外交部：當地警方已提供說明

台灣精品獎以AI與永續領航全球　10件金質獎、179家企業展現創新力量

新北男抓螃蟹穿馬路返家　騎士「閃不及慘撞」1死1重傷

寫真女星BoBo發表新作　罕見公開旅拍「人妻女僕」寫真

冬季情緒低落？營養師教你「4大快樂荷爾蒙」這樣提升

科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那

捷創科技預計12月下旬上櫃　董座看好今年營收有望創新高

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

「直美」醫師補訓2年才能做醫美！衛福部與40醫團達2共識

可成科技捐贈幫浦消防車　強化南市消防局多功能救災戰力

【違停藏5逃逸移工】女所長查違停逮5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

政治熱門新聞

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

全文／賴清德8年投1.25兆國防預算　「向侵略妥協只會換得戰禍」

林亮君力挺日本水產紅了！一張照讓日網驚呼可愛

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

網傳謝長廷賄賂高市早苗　查核中心：假訊息

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

LIVE／賴清德親自說明　推出史無前例1.25兆國防特別預算

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

更多熱門

相關新聞

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

總統賴清德今（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。對此，德國在台協會處長狄嘉信也分享德國經驗指出，德國已將國防預算提高到佔GDP的5%，德國朝野把國家利益置於政黨利益之上，要有能力保衛國家，才不需要真的上戰場。

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

賴清德推1.25兆國防特別預算　王鴻薇提軍購延宕：付錢沒到貨叫詐騙

賴清德推1.25兆國防特別預算　王鴻薇提軍購延宕：付錢沒到貨叫詐騙

賴清德增1.25兆國防預算　藍：幫志願役加薪才能展現保台決心

賴清德增1.25兆國防預算　藍：幫志願役加薪才能展現保台決心

關鍵字：

國防賴清德2027年中國威脅國安

讀者迴響

熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面