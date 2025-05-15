蘋果20週年iPhone傳將採全玻璃、無邊框設計　代號「Glasswing」

▲傳聞預計於2027年推出的iPhone，內部代號為「Glasswing」。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正籌備一款劃時代的iPhone，用以慶祝該產品問世20週年。據《彭博》記者古爾曼與韓媒《ETNews》最新報導，這款預計於2027年推出的iPhone，內部代號為「Glasswing」，將採用全新設計概念：四邊全曲面、無邊框、無劉海、無鏡頭開孔的全螢幕機身。

據了解，蘋果打算採用所謂「四邊彎曲（four-edge bending）」顯示技術，讓螢幕不僅如部分Android機型般延伸至左右邊緣，還能包覆上下邊框，創造真正的360度視覺無縫體驗。彭博社指出，這項設計將首次於2027年的iPhone Pro機型上登場，極可能成為繼iPhone X以來最大幅度的設計轉型。

根據《ETNews》揭露，蘋果也計劃與Samsung Display與LG Display洽談供應事宜，同時開發以16奈米FinFET製程打造的新一代OLED驅動IC（DDI），用以取代目前普遍使用的28奈米平面製程，進一步提升能源效率，滿足更薄機身與AI功能對電力的需求。

電池部分亦傳出重大變革。蘋果有意採用矽基電池以取代傳統石墨材料，提高能量密度，進一步延長續航表現。

然而，要實現全螢幕設計，蘋果仍面臨幾大技術挑戰，包括如何將Face ID感測器、自拍鏡頭與聽筒完全隱藏在顯示器之下。《The Information》日前報導，2026年將登場的iPhone 18 Pro系列，將是過渡機型，率先導入螢幕下Face ID，僅保留極小的前鏡頭孔洞。研究機構Counterpoint Research副總裁Ross Young亦證實此項消息。

有鑒於目前Android已有少數機型導入螢幕下鏡頭，蘋果合作夥伴LG Innotek正在開發一種可在閒置時完全隱藏鏡頭的解決方案，使用「自由曲面光學」（freeform optic）多鏡頭模組，減少影像扭曲與提升進光量。除此之外，全螢幕機身也將帶來結構強度與操作方式的挑戰，例如新設計可能提高摔落時的受損風險，亦需研發全新的手掌誤觸防範技術與iOS邊緣操作邏輯。

若蘋果最終成功克服上述軟硬體門檻，「Glasswing」將可能成為史上最具象徵意義的iPhone，為這款改變世界的裝置揭開下一個20年的新篇章。