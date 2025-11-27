　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓運載火箭世界號「4次發射」成功！首度民間參與　攜多顆衛星入軌

▲▼南韓運載火箭世界號27日凌晨進行第4次發射，成功攜帶衛星進入預定軌道。（圖／VCG）

▲南韓運載火箭世界號27日凌晨進行第4次發射，成功攜帶衛星進入預定軌道。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓自主研發運載火箭「世界號」（누리호，KSLV-II）今（27）日凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心成功完成第4次發射，這次也是首次由民間單位參與製作與運作。火箭搭載的次世代中型衛星3號及12顆小型立方衛星全數順利進入預定軌道，不僅再次證明南韓具備獨立的太空運輸能力，也標誌著國家太空產業從政府主導逐步轉向民間主導。

根據《韓聯社》，世界號第4次發射於27日凌晨1時13分升空，並於1時55分成功接收到次世代中型衛星3號的信號。南韓副總理兼科學技術情報通信部長裴慶勳表示，此次發射是政府、民間企業與國家研究單位首次共同完成的合作發射，對於南韓太空產業生態轉型具有重要意義，也為未來的太空探索打下基礎。

此次發射由韓華航空航太總公司負責火箭製作與組裝，並與韓國航空宇宙研究院（KARI）合作完成發射運行，實現政府與民間企業首次共同準備。世界號第4次發射選在夜間進行，原定於0時55分發射，但因回收壓力感測器出現異常而延後18分鐘。火箭升空及飛行過程順利，整個發射序列按照預定程序完成。

世界號起飛後122.3秒，在地表高度約65.7公里處分離第1節火箭與點火第2節火箭。230.2秒，在地表高度約211.1公里處分離整流罩。263.1秒，在地表高度約263公里處分離第2節火箭與完成第3節火箭點火，並在741.2秒達到約600.5公里高度。

▲▼南韓運載火箭世界號27日凌晨進行第4次發射，成功攜帶衛星進入預定軌道。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界號成功發射升空。（圖／達志影像／美聯社）

經過穩定過程後，約790.9秒、在地表高度601.3公里時成功分離次世代中型衛星3號，813.6至914.4秒之間依序分離12顆立方衛星，全部進入預定軌道範圍（600公里±35公里）。

次世代中型衛星3號於凌晨1時55分與南極世宗基地地面站完成首次通訊，確認太陽能板展開及衛星運作正常。12顆小型立方衛星也將依照預定順序陸續與地面站聯繫，進行狀態確認與任務運作。

裴慶勳表示，這次發射的成功離不開政府單位、航空宇宙研究院與民間企業長期研究與試驗的努力，也感謝現場國會與地方代表，以及通宵守候的民眾共同見證歷史時刻。航空宇宙研究院指出，火箭3個級別引擎均表現優於設計值，使整體飛行時間略早於預期。

韓華航空航太代表孫在一表示，過去第3次發射與第4次發射之間有長達2年6個月的空檔，產業生態維持面臨挑戰，技術人員流動問題曾造成困難，但合作夥伴皆順利克服。他強調，太空產業潛力無限，維持自主發射能力至關重要，將持續投入研發與商業化發射能力。

此外，南韓宇宙航空廳廳長尹寧彬指出，至2027年前將預計再發射2次世界號，同時推進性能更高的次世代運載火箭研發計畫，並計畫自第8次發射起每年至少發射一次，增加民間參與及商業發射機會，預計2026年將編列7次發射預算50億韓元。

►（第三次發射）快訊／南韓運載火箭世界號「發射成功」　順利送8顆衛星上軌道
►（第二次發射）全球第7國！南韓首枚國產火箭「世界號」成功發射　送衛星上太空
►（第一次發射）南韓研發火箭「世界號」發射升空！衛星未進軌道...宣告失敗

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宏福苑大火增至55死！仍有餘火燃燒
12強電影選角出爐！他接演「台灣隊長」陳傑憲
五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15
演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚
白宮2國民兵遭槍擊亡　兇嫌曝光！川普怒：絕不容忍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外國人看病不付錢！　日政府擬出手「欠2000台幣」列黑名單拒入境

韓運載火箭世界號「4次發射」成功！首度民間參與　攜多顆衛星入軌

不只香港！日本最慘大樓火災118死「7F風俗店成煉獄」　促消防改革

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

奧地利美妝部落客突消失　失蹤前曾傳訊朋友「家外面有怪人」

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡　兇嫌是阿富汗移民！川普怒：絕不容忍

日官員曝：川普、高市早苗通話達共識　攜手緩和中日緊張

台積電告羅唯仁竊密　外媒點2關鍵：台灣法院管得到英特爾？

健身網紅暴食挑戰「天天吃破萬卡」狂增13公斤　睡夢中心臟驟停亡

習近平施壓日本無極限！目標是「孤立高市早苗」　專家嘆：不爽丟臉

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

外國人看病不付錢！　日政府擬出手「欠2000台幣」列黑名單拒入境

韓運載火箭世界號「4次發射」成功！首度民間參與　攜多顆衛星入軌

不只香港！日本最慘大樓火災118死「7F風俗店成煉獄」　促消防改革

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

奧地利美妝部落客突消失　失蹤前曾傳訊朋友「家外面有怪人」

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡　兇嫌是阿富汗移民！川普怒：絕不容忍

日官員曝：川普、高市早苗通話達共識　攜手緩和中日緊張

台積電告羅唯仁竊密　外媒點2關鍵：台灣法院管得到英特爾？

健身網紅暴食挑戰「天天吃破萬卡」狂增13公斤　睡夢中心臟驟停亡

習近平施壓日本無極限！目標是「孤立高市早苗」　專家嘆：不爽丟臉

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

科技股高檔震盪！法人：獲利成長佳、評價合理　AI雙重利多加持

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

香港宏福苑大火「新增至55死」！個別樓層仍有餘火燃燒

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

政美應用CoPoS產品出貨領先業界10個月　目標明年底轉上市

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

國際熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

港宏福苑燃燒迅速　專家嘆：省錢少這一物

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

宏福苑大火　71歲翁哭喊「太太還在裡面」

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲超1％

高樓失火難滅！　8年前倫敦大火「燒2天」72死

2027並非侵台時程　美國會揭2035風險高

美白宮國民兵槍擊兇嫌是阿富汗人　川普怒了

「世界最強」女大力士是男的　剝奪冠軍資格

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

被說健康亮紅燈！川普怒嗆紐時：三流醜記者

更多熱門

相關新聞

不只香港！日本最慘大樓火災118死

不只香港！日本最慘大樓火災118死

香港宏福苑大火造成至少44人死亡、71人受傷，至今仍有279人失聯，恐怖火警震驚全球，香港當局也拘捕了3名涉案人士。日本大阪半世紀前曾發生被稱為「史上最慘大樓火災」的千日百貨店火災，造成118人罹難、81人受傷，至今仍被視為日本消防制度的重要轉捩點。

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

北韓擁有150枚核武　2040年恐飆破400枚

北韓擁有150枚核武　2040年恐飆破400枚

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

關鍵字：

日韓要聞南韓世界號運載火箭

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面