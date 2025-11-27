韓運載火箭世界號「4次發射」成功！首度民間參與　攜多顆衛星入軌

▲南韓運載火箭世界號27日凌晨進行第4次發射，成功攜帶衛星進入預定軌道。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓自主研發運載火箭「世界號」（누리호，KSLV-II）今（27）日凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心成功完成第4次發射，這次也是首次由民間單位參與製作與運作。火箭搭載的次世代中型衛星3號及12顆小型立方衛星全數順利進入預定軌道，不僅再次證明南韓具備獨立的太空運輸能力，也標誌著國家太空產業從政府主導逐步轉向民間主導。

根據《韓聯社》，世界號第4次發射於27日凌晨1時13分升空，並於1時55分成功接收到次世代中型衛星3號的信號。南韓副總理兼科學技術情報通信部長裴慶勳表示，此次發射是政府、民間企業與國家研究單位首次共同完成的合作發射，對於南韓太空產業生態轉型具有重要意義，也為未來的太空探索打下基礎。

此次發射由韓華航空航太總公司負責火箭製作與組裝，並與韓國航空宇宙研究院（KARI）合作完成發射運行，實現政府與民間企業首次共同準備。世界號第4次發射選在夜間進行，原定於0時55分發射，但因回收壓力感測器出現異常而延後18分鐘。火箭升空及飛行過程順利，整個發射序列按照預定程序完成。

世界號起飛後122.3秒，在地表高度約65.7公里處分離第1節火箭與點火第2節火箭。230.2秒，在地表高度約211.1公里處分離整流罩。263.1秒，在地表高度約263公里處分離第2節火箭與完成第3節火箭點火，並在741.2秒達到約600.5公里高度。

▲世界號成功發射升空。（圖／達志影像／美聯社）

經過穩定過程後，約790.9秒、在地表高度601.3公里時成功分離次世代中型衛星3號，813.6至914.4秒之間依序分離12顆立方衛星，全部進入預定軌道範圍（600公里±35公里）。

次世代中型衛星3號於凌晨1時55分與南極世宗基地地面站完成首次通訊，確認太陽能板展開及衛星運作正常。12顆小型立方衛星也將依照預定順序陸續與地面站聯繫，進行狀態確認與任務運作。

裴慶勳表示，這次發射的成功離不開政府單位、航空宇宙研究院與民間企業長期研究與試驗的努力，也感謝現場國會與地方代表，以及通宵守候的民眾共同見證歷史時刻。航空宇宙研究院指出，火箭3個級別引擎均表現優於設計值，使整體飛行時間略早於預期。

韓華航空航太代表孫在一表示，過去第3次發射與第4次發射之間有長達2年6個月的空檔，產業生態維持面臨挑戰，技術人員流動問題曾造成困難，但合作夥伴皆順利克服。他強調，太空產業潛力無限，維持自主發射能力至關重要，將持續投入研發與商業化發射能力。

此外，南韓宇宙航空廳廳長尹寧彬指出，至2027年前將預計再發射2次世界號，同時推進性能更高的次世代運載火箭研發計畫，並計畫自第8次發射起每年至少發射一次，增加民間參與及商業發射機會，預計2026年將編列7次發射預算50億韓元。

