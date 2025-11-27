不幫軍人加薪卻增1.25兆國防預算！　傅崐萁：踐踏法律絕不妥協

▲國民黨團立委與國民黨副主席李乾龍餐敘 。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德26日宣布未來8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算，行政院會今（27日）討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，不過國民黨則認為，與其花大錢購買軍武，不如優先照顧國軍弟兄。國民黨團總召傅崐萁受訪表示，國會通過的法律都必須要執行，這是最基本的底線，但是國會通過的法律如果都要踐踏的話，「我想對這樣的一個政權是不可能來妥協的」。

傅崐萁表示，要充實國防當然要讓軍人能夠勇於捍衛我們的家、我們的國，讓3萬多元薪資的職業軍人扛槍上戰場，怎麼樣安身立命，怎麼樣安頓家庭，這樣的一個薪資，再對比賴總統動輒把國家的預算，現在已經超過50%是用在買武器的這個狀況上，到底買了這麼多的武器什麼時候能夠交貨？不知道。

傅崐萁也說，誰來使用這些武器？國軍受到這種這麼低位的待遇，怎麼可能來為國家好好的奉獻？尤其現在招募非常不順的情況之下，沒有人願意來成為國軍的將士，這樣的賴清德完全不是真心的愛台灣這塊土地，應該好好地守護我們的國軍。

傅崐萁強調，軍人加薪只是其中的一環而已，國會通過的法律都必須要執行，這是最基本的底線，什麼事都可以商量，但是國會通過的法律如果都要踐踏的話，「我想對這樣的一個政權是不可能來妥協的」。

