政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德26日公開指出「中國將以2027年為目標完成武統台灣準備」。時代力量黨主席王婉諭27日表示，這應該是歷史上第一次，我國總統公開指出一個具體的中共侵略時程，包含徐巧芯在內的國民黨立委，則立刻跳出來質疑，是要打仗了嗎？但2027年的時程從何而來，則包含時任美國印太司令、美國智庫報告等資訊，她強調，當然不希望戰爭發生，但不該忽視這些訊號，有可能發動戰爭的人，始終是侵略者中國，台灣不會、也不可能是戰爭的發起者。

為什麼是2027年？王婉諭說明，2021年，時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）曾預測，共軍可能在2027年具備攻台能力，這也是後來各方討論最常引用的「戴維森窗口」。2024年美國智庫蘭德公司受國會委託提出的國防戰略報告明確指出，所有跡象顯示，解放軍將在2027年前做好侵台準備。上週，美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福在國會聽證會上也證實，習近平已指示解放軍在2027年做好攻台準備。

王婉諭也提到，在政治意義上，這一年對中共而言至關重要。第一、中共二十一大即將召開，習近平若能解決台灣問題，將成為他順利連任第四任期的最大籌碼。第二、解放軍建軍百年，在這一年達成軍事里程碑，對中共具有極特殊的歷史意義。當然，做好「準備」不代表會在這時間點入侵。但中共以此為目標進行軍事準備，意圖是非常明確的。

對於徐巧芯的問題，王婉諭表示，當然不希望戰爭發生，但不該忽視這些訊號。有可能發動戰爭的人，始終是侵略者中國。台灣不會、也不可能是戰爭的發起者，「但我們別無選擇，只能做最壞的打算。對於賴總統提出的1.25兆特別預算，我的立場很清楚，支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理」。

王婉諭指出，國會可以理性討論，但不該無故杯葛。同時，賴總統也有必要清楚地向國人說明，這些軍購的重要性為何，以及戰爭的威脅為何迫在眉睫，而政府又有什麼因應的計劃。侵略者不會等待我們做好準備，不論是發放民防手冊，還是提高國防預算，都不是為了主動引戰，而是向國際社會展現我們備戰的決心，以因應最糟糕的情況。或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅。此刻，「我們唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平」。

賴清德提1.25兆國防預算　馬英九：形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」

賴清德提1.25兆國防預算　馬英九：形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」

總統賴清德26日召開記者會說明1.25兆新台幣國防特別預算，更強調「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣軍事整備，企圖以武逼統」。對此，前總統馬英九今（27日）表示，只覺得賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，必須再次呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平，只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

中共2027年犯台？　綠委：有備則無、不備則有

中共2027年犯台？　綠委：有備則無、不備則有

賴清德稱「2027武統台灣」　陳玉珍：若是真的6600億軍購到位了？

賴清德稱「2027武統台灣」　陳玉珍：若是真的6600億軍購到位了？

剝奪陸配參政權　賴政府毀憲亂政的台獨照妖鏡

剝奪陸配參政權　賴政府毀憲亂政的台獨照妖鏡

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

