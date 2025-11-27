　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

▲▼天氣,行人,路人,上班族,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周有兩波東北季風，且有一波波水氣影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣加持，今天(27日)北台灣降雨明顯，屏東和恆春半島降雨也相對多，明天清晨和周六清晨中部以北、東北部低溫下探14度；周六、周日東北季風減弱，不過下周一將再有一波東北季風，北部和東半部溼答答。

中央氣象署預報員朱美霖表示，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到周日會在南海以緩慢速度滯留打轉，周日到下周一、下周二往西接近中南半島，這段期間颱風外圍中高層雲系一波波往北移動到台灣附近，未來一周中高層水氣將影響台灣天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天台灣水氣偏多，中高層雲系帶來降雨，朱美霖指出，降雨越往南和東南越明顯，蘭嶼、綠島、南部、恆春半島、東南部有零星回波造成短暫降雨，中部以北雲量偏多，西半部雖有回波通過，但雨量不是很多，有非常小量的降雨出現，明顯降雨出現在蘭嶼、綠島，蘭嶼過去24小時累積雨量超過80毫米，屬大雨等級，南部、屏東、恆春半島也有累積雨量出現，宜蘭山區有零星降雨。

未來一周天氣，朱美霖說明，今天晚間北方高壓逐漸南下影響台灣，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，明天清晨低溫會比今天再降1到2度。

周六、周日高壓東移，風場轉偏東風，東北季風減弱，溫度回升；不過周日晚間東北季風增強，下周一、下周二東北季風影響，後續東北風減弱不明顯，下周三、周四再有下一波明顯東北季風。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布上，朱美霖指出，受南邊一波波水氣影響，今天桃園以北、東半部、南部偶有降雨，較明顯降雨在迎風面的北台灣，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭一帶，東南部、屏東、恆春半島降雨也相對較明顯，其他以多雲為主。

周五過後將有一波波中高層水氣通過，朱美霖表示，周五清晨水氣偏多，白天有減少趨勢，以山區零星降雨為主；周六、周日恢復多雲到晴，轉偏東風環境，基隆北海岸、東北部、東南部隨周日晚間下波水氣北上影響，降雨逐漸增多，中南部山區也有零星降雨；下周一到下周三受下波東北季風影響，迎風面地區和東半部有零星降雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫趨勢部分，朱美霖說明，今明兩天受前一波東北季風影響，北台灣白天20到23度，明天清晨到周六清晨，氣溫偏低，中部以北、東北部低溫下探14到16度，其他各地16到18度，感受偏涼偏冷。

周六、周日東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大；下周一到下周三下波東北季風影響，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／轉機被帶走！　台男失聯3天找到了
279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭
何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢白目
快訊／MAMA官方首度發聲！　確定照常舉行
宏福苑惡火燒7棟31層！台消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕
宏福苑「屋內燃燒視角曝光」　受困者嗆到咳嗽
漲幅100%！　抽中一張現賺150萬元
快訊／行政院減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年
44死火災「港星趁機賣保險」遭炎上！　公司3聲明切割

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

交通部推低碳交通區　離島租車業換電動機車「每輛最高補助3萬」

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

曾與史匹柏共事　她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

她花20年還卡債　最後從卡奴變救人者

新生代饒舌好手齊聚！《開麥即戰》全國嘻哈決賽嗨翻新竹　冠軍以爆發聲音能量勝出

香港宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕

民代爆麥當勞內用杯灼傷消化道　中市府稽查「無異樣」：加強查核

高樓遇火災要「往下逃生」！消防署曝5不4對策：別找濕毛巾

教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

交通部推低碳交通區　離島租車業換電動機車「每輛最高補助3萬」

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

曾與史匹柏共事　她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

她花20年還卡債　最後從卡奴變救人者

新生代饒舌好手齊聚！《開麥即戰》全國嘻哈決賽嗨翻新竹　冠軍以爆發聲音能量勝出

香港宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕

民代爆麥當勞內用杯灼傷消化道　中市府稽查「無異樣」：加強查核

高樓遇火災要「往下逃生」！消防署曝5不4對策：別找濕毛巾

教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

快訊／找到了！男阿布達比轉機被帶走失聯　妻報平安：在杜拜警局

交通部推低碳交通區　離島租車業換電動機車「每輛最高補助3萬」

舒華清邁度假照美翻！混搭Isabel Marant洋裝、香奈兒愛心包甜度爆表

前妻曾勸別在室內點蚊香　他出門15分鐘失火奪1命

宏福苑大火279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭

豬隊友！竹東三環幫老大遭槍殺　載兇嫌逃亡車輛竟是同幫派提供

全國「脂肪肝」智慧篩檢啟動　3年內擴展到25家醫院

【消失的她】跳舞跳到一半被舞台吞了！還自己爬回來QQ

生活熱門新聞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

即／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

烏鴉踢爆美女網紅CEO　本人6點回應

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

更多熱門

相關新聞

寒流48小時後才最可怕　醫揭「延遲猝死」真相

寒流48小時後才最可怕　醫揭「延遲猝死」真相

全台氣溫驟降，許多人起床都能感受到明顯寒意。醫師黃軒提醒，最可怕的不是某天突然變冷，而是冷到後的48至144小時，因為猝死往往不是在當天發生，「而是在2至6天後下手」。

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

快訊／「天琴」颱風生成！最新路徑曝

快訊／「天琴」颱風生成！最新路徑曝

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

關鍵字：

東北季風天琴颱風北台灣降雨低溫氣象預報

讀者迴響

熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面