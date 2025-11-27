明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

▲未來一周有兩波東北季風，且有一波波水氣影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣加持，今天(27日)北台灣降雨明顯，屏東和恆春半島降雨也相對多，明天清晨和周六清晨中部以北、東北部低溫下探14度；周六、周日東北季風減弱，不過下周一將再有一波東北季風，北部和東半部溼答答。

中央氣象署預報員朱美霖表示，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到周日會在南海以緩慢速度滯留打轉，周日到下周一、下周二往西接近中南半島，這段期間颱風外圍中高層雲系一波波往北移動到台灣附近，未來一周中高層水氣將影響台灣天氣。

今天台灣水氣偏多，中高層雲系帶來降雨，朱美霖指出，降雨越往南和東南越明顯，蘭嶼、綠島、南部、恆春半島、東南部有零星回波造成短暫降雨，中部以北雲量偏多，西半部雖有回波通過，但雨量不是很多，有非常小量的降雨出現，明顯降雨出現在蘭嶼、綠島，蘭嶼過去24小時累積雨量超過80毫米，屬大雨等級，南部、屏東、恆春半島也有累積雨量出現，宜蘭山區有零星降雨。

未來一周天氣，朱美霖說明，今天晚間北方高壓逐漸南下影響台灣，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，明天清晨低溫會比今天再降1到2度。

周六、周日高壓東移，風場轉偏東風，東北季風減弱，溫度回升；不過周日晚間東北季風增強，下周一、下周二東北季風影響，後續東北風減弱不明顯，下周三、周四再有下一波明顯東北季風。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布上，朱美霖指出，受南邊一波波水氣影響，今天桃園以北、東半部、南部偶有降雨，較明顯降雨在迎風面的北台灣，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭一帶，東南部、屏東、恆春半島降雨也相對較明顯，其他以多雲為主。

周五過後將有一波波中高層水氣通過，朱美霖表示，周五清晨水氣偏多，白天有減少趨勢，以山區零星降雨為主；周六、周日恢復多雲到晴，轉偏東風環境，基隆北海岸、東北部、東南部隨周日晚間下波水氣北上影響，降雨逐漸增多，中南部山區也有零星降雨；下周一到下周三受下波東北季風影響，迎風面地區和東半部有零星降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫趨勢部分，朱美霖說明，今明兩天受前一波東北季風影響，北台灣白天20到23度，明天清晨到周六清晨，氣溫偏低，中部以北、東北部低溫下探14到16度，其他各地16到18度，感受偏涼偏冷。

周六、周日東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大；下周一到下周三下波東北季風影響，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼。