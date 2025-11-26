網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

▲好市多黑五購物周開跑，遭網黃闖入拍裸照。（圖／記者林育綾攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣一名網黃趁著「好市多黑五購物節」進入賣場鑽進貨架中，還掀起上衣裸露胸部拍照，表示「要把自己賣掉」，貼文引發網友議論。據了解，案發地點位於好市多高雄店，對此，轄區前鎮分局表示，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案，該貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。

▲一名網黃在好市多裸露。（圖／翻攝X）

好市多（Costco）自11月24日起連續一周舉行「黑色購物周」，每日購物人潮爆滿，不料一名網黃趁著工作人員及民眾沒注意，跑進賣場的寵物食品區貨架上，掀起上衣裸露胸部，還拍下照片並上傳至社群X，發文表示「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，而此照片也在網路上引發熱議。

經了解，該名網黃拍攝地點就在好市多高雄店，前鎮分局表示，尚未接獲報案，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實。如有網路貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，前鎮分局將依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。

警方呼籲，依據刑法妨害風化罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」意圖營利而犯罪得加重，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法，另民眾如發現相關影片切勿轉傳以免觸法。

台灣好市多對此回應，「提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。」

好市多強調，「若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。」