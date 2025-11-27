烏鴉踢爆行銷手法點名美女網紅CEO　夏筠婷列6點回應

記者黃翊婷／綜合報導

知名Youtuber「烏鴉」日前上傳一部影片踢爆短影音行銷手法，並點名美女網紅CEO夏筠婷等人。對此，夏筠婷在社群公開回應，列出6點反擊，包含工廠用地問題及合法性、租辦公室等等，「你在影片要我3天內要拿出證明，不用3天我半天就給你，買一送一我連廚具的訂單都給你。」

▲夏筠婷發出長篇聲明回應烏鴉。（圖／翻攝自Facebook／夏筠婷）

Youtuber烏鴉日前上傳一部名為「踢爆！HBD夏筠婷、拳願！穿透行銷手法！」的影片，討論短影音行銷手法，如何洗白、引流、設計腳本，以及拳願的地下賭盤、微商炫富等爭議，並在影片中點名任老闆、微電商女性保養品牌HBD創辦主理人夏筠婷等人。

對此，夏筠婷26日在IG、臉書等社群平台公開發文回應，聲稱受到抹黑，並列出6點反擊。夏筠婷表示，首先，目前擁有的5台車包含M2、992 carrera s、992 gt3、750s、LM都是她自己買的；第二，她確實有購買微波爐；第三，合作製造商是台灣老字號工廠，用地完全合法；第四，她是在22、23歲左右開始籌劃品牌，25歲第一支產品上市，並非19歲時品牌就在；第五，被說看了3、4間辦公室都沒租，但她還真的租了其中1間；最後是課程費用捐款問題，她除了以公司名義捐，私人也捐了很多，「你以為抵稅是可以抵多少」。

夏筠婷直言，「你在影片要我3天內要拿出證明，不用3天我半天就給你，買一送一我連廚具的訂單都給你。用錯誤資訊來霸凌一個女生，你覺得很好玩是嗎？」文末她還發出不自殺聲明，「在此我夏筠婷，特地聲明絕不傷害自己，本人樂觀健康，也並無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，且有家人與寵物需要照顧絕無任何輕生之意圖」。

而對於夏筠婷的回應，烏鴉在Threads上表示，他的踢爆影片才1.5萬讚、1482則留言，夏筠婷的聲明有2.6萬讚、440則留言，「妳怎麼會感受到被霸凌，應該是我要被霸凌才對呀」、「罵妳（的）人是水的話，妳那麼在乎長篇大論幹嘛」。

還有網友在IG留言詢問烏鴉，是否會有反擊第二部？烏鴉回覆道，「當然要呀，再讓她多說一點」、「讓子彈再飛一會」。