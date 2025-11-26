和平協議擋不住？　學者示警：俄最快「停戰1年內」挑戰北約

▲2024年5月9日，俄羅斯總統普丁出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭似乎露出和平曙光，但國際軍事專家警告，即使這場衝突順利落幕，莫斯科仍將重新武裝，最快恐在終戰1年內對北約（NATO）發動新一波挑釁行為。

美媒《防務新聞》（Defense News）報導，2025年波羅的海防禦會議（Defending the Baltics 2025 conference）17至18日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）登場，與會專家認為，俄羅斯可能在烏克蘭戰火沉寂不久後，再度挑戰北約。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）俄羅斯情報分析師巴羅斯（George Barros）說，「你可能不會選擇跟俄羅斯開戰，但俄羅斯人肯定會選擇準備對你開戰。」

巴羅斯表示，「我們每天都在看，他們如何為下一場戰爭做好經濟、作戰概念及軍事思維的準備。」他估計，烏克蘭戰爭結束後，北約僅有12個月時間，準備應對新的挑釁行動，「我們的時間比一些人認為的少很多。」

在這場會議上，各方代表普遍提出的一個關鍵要點是，未來的俄羅斯入侵不太可能像是2022年入侵烏克蘭一樣，而是非傳統或混合戰，包括網路攻擊、破壞、假消息運動，甚至在北約國家內部破壞穩定等。與此同時，西方情報單位多年來持續警告，莫斯科一直試圖強化傳統軍事能力，預計2030年前具備威脅北約的能力。

烏克蘭開源情報組織「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）上月公布俄羅斯坦克製造商「烏拉爾兵工廠（Uralvagonzavod）」內部文件，提及2028年前將T-90主戰坦克產量提升80%等目標。戰爭研究所認為，此舉反映俄羅斯意圖重新武裝，並對北約構成長期威脅。

拉脫維亞「里加工業大學」（Riga Technical University）國防科技主任施拉德斯（Sandis Šraders）提醒，「如果給他們最後期限，他們就會提前完成（重新武裝）。我永遠不會等別人準備好了再進攻。」