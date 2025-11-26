　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

和平協議擋不住？　學者示警：俄最快「停戰1年內」挑戰北約

▲▼俄羅斯總統普丁2024年5月9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

▲2024年5月9日，俄羅斯總統普丁出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭似乎露出和平曙光，但國際軍事專家警告，即使這場衝突順利落幕，莫斯科仍將重新武裝，最快恐在終戰1年內對北約（NATO）發動新一波挑釁行為。

美媒《防務新聞》（Defense News）報導，2025年波羅的海防禦會議（Defending the Baltics 2025 conference）17至18日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）登場，與會專家認為，俄羅斯可能在烏克蘭戰火沉寂不久後，再度挑戰北約。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）俄羅斯情報分析師巴羅斯（George Barros）說，「你可能不會選擇跟俄羅斯開戰，但俄羅斯人肯定會選擇準備對你開戰。」

巴羅斯表示，「我們每天都在看，他們如何為下一場戰爭做好經濟、作戰概念及軍事思維的準備。」他估計，烏克蘭戰爭結束後，北約僅有12個月時間，準備應對新的挑釁行動，「我們的時間比一些人認為的少很多。」

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

在這場會議上，各方代表普遍提出的一個關鍵要點是，未來的俄羅斯入侵不太可能像是2022年入侵烏克蘭一樣，而是非傳統或混合戰，包括網路攻擊、破壞、假消息運動，甚至在北約國家內部破壞穩定等。與此同時，西方情報單位多年來持續警告，莫斯科一直試圖強化傳統軍事能力，預計2030年前具備威脅北約的能力。

烏克蘭開源情報組織「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）上月公布俄羅斯坦克製造商「烏拉爾兵工廠（Uralvagonzavod）」內部文件，提及2028年前將T-90主戰坦克產量提升80%等目標。戰爭研究所認為，此舉反映俄羅斯意圖重新武裝，並對北約構成長期威脅。

拉脫維亞「里加工業大學」（Riga Technical University）國防科技主任施拉德斯（Sandis Šraders）提醒，「如果給他們最後期限，他們就會提前完成（重新武裝）。我永遠不會等別人準備好了再進攻。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國CPB今選秀！　前悍將外野手獲指名
快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光
日本退房「台人1好習慣」網吵翻：根本不需要！　民宿老闆給答案
分期買iPhone「房貸少100萬？」　理財達人揭真相
中國「最強連鎖咖啡」傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准投資
快訊／台積電提告羅唯仁　智財商業法院：已分案儘速審理
快訊／高雄2高中生「噴酒精」放火燒置物櫃！　校方證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

泰國南部洪災增至33死　失聯5台人確認安全無虞

體育場籃球架突倒塌「正中16歲運動選手」　絕命畫面全被拍

和平協議擋不住？　學者示警：俄最快「停戰1年內」挑戰北約

高市：日本無立場認定台灣法律地位　有責任與中國建立良好關係

南韓前總理韓悳洙被求刑15年！　涉協助內亂「未阻止尹錫悅戒嚴」

2童淪箱屍！韓裔母「狠殺年幼兒女」逃回國　被判無期徒刑

上海轉機煎熬18小時！出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

「世界最強」女大力士是男的！　主辦方宣布：剝奪冠軍資格

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

泰國南部洪災增至33死　失聯5台人確認安全無虞

體育場籃球架突倒塌「正中16歲運動選手」　絕命畫面全被拍

和平協議擋不住？　學者示警：俄最快「停戰1年內」挑戰北約

高市：日本無立場認定台灣法律地位　有責任與中國建立良好關係

南韓前總理韓悳洙被求刑15年！　涉協助內亂「未阻止尹錫悅戒嚴」

2童淪箱屍！韓裔母「狠殺年幼兒女」逃回國　被判無期徒刑

上海轉機煎熬18小時！出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

「世界最強」女大力士是男的！　主辦方宣布：剝奪冠軍資格

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

吳淡如挨酸「有錢是因為有貴人」　直球對決：你信貴人助我60年？

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

最強蟑螂殲滅術！專家曝「2神招」秒滅光：等著收屍

唐綺陽生日哭了 　大解放貼臉猛男雙胸肌

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

國際熱門新聞

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

輝達恭喜Google要賣晶片：但我領先業界一個世代

烏干達DNA檢測98%非親生　官員嘆：別驗了

「世界最強」女大力士是男的　剝奪冠軍資格

關西機場驚傳墜樓　中國男從4樓摔落亡

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

美股大漲664點！輝達下挫逾2％　台積電ADR平盤

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

馬克宏：一簽和平協議「法英土部隊」將進駐烏克蘭

澤倫斯基願停戰　促與川普簽署駐軍備忘錄

「肉償抵餐」台女網美簽證過期　恐遭驅逐

更多熱門

相關新聞

CNN：美烏仍有3大關鍵分歧

CNN：美烏仍有3大關鍵分歧

根據美國官員說法，烏克蘭已同意與俄羅斯達成結束戰爭的協議，只剩下一些小細節尚未敲定。但CNN指出，雙方目前仍存在3項重大歧見，距離達成最終協議仍有一段路要走。

普丁國策戰略　烏占領區推俄語、身分認同

普丁國策戰略　烏占領區推俄語、身分認同

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

川普特使下周見普丁　女婿可能也同行

川普特使下周見普丁　女婿可能也同行

川普特使錄音曝　向俄鬆口：要烏割地換和平

川普特使錄音曝　向俄鬆口：要烏割地換和平

關鍵字：

俄羅斯北約軍備烏俄混合戰和談

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面