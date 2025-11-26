普丁簽署國策戰略　在烏占領區推俄語、身分認同

▲圖為俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁25日簽署發布最新文件《2036年前俄羅斯聯邦國家民族政策戰略》，要求當局必須在自2022年「納入」該國的烏克蘭部分地區，鞏固俄羅斯語言及身份認同。

路透報導，這份文件以總統令形式頒布，預計將在明年1月正式生效，要求俄國各機關採取措施，確保在2036年之前，境內95%人口認同俄羅斯公民身份。

內容提及，控制烏克蘭東部地區「為恢復俄羅斯國家歷史領土統一創造條件」，採取措施加強整體俄羅斯公民認同，鞏固俄語的使用，且要積極對抗不友善外國勢力破壞民族與信仰間關係、製造社會分裂的企圖。

另據俄羅斯衛星通訊社，這項戰略實施的預期成果應是俄羅斯聯邦多民族人民的團結凝聚，基於對共同歷史、文化、價值標準認同而形成的高度公民自我意識和團結精神。根據法令，到2036年，俄羅斯公民的整體俄羅斯認同感應達到至少95%。

俄烏戰爭爆發之前，部分烏克蘭人對俄國抱持同情態度，多數民眾通曉雙語，但在俄羅斯2022年大舉入侵烏克蘭之後，這類同情已消失，俄語使用大幅下滑。普丁稱其軍事行動目的在於非軍事化以及去納粹化，並把烏東俄語人口從克里姆林宮所稱的公然歧視中解放出來，宣布將頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱四州併入俄國，儘管俄方並未完全軍事控制這些區域。

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，基輔已準備推進美國支持的和平計畫，為歐洲二戰後最慘烈衝突尋求終結。但與此同時，烏方仍擔憂可能被迫接受主要依據俄方條件的協議，包括領土讓步。