香港大火奪44命　副總統蕭美琴：為香港民眾祈福

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡、279人失蹤，火勢燃燒一整晚，直到27日早上仍未完全撲滅。副總統蕭美琴表示，透過新聞看到香港發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼，「願傷亡降到最低，大家平安」。

▲蕭美琴在社群平台發文關心香港大火。（資料照／總統府提供）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火（最高級別）災情。目前已知這場大火至少造成44人死亡、29人住院，其中7人情況危急，另外還有279人下落不明。

▼▲宏福苑大火從26日下午一直燃燒到27日早上，目前火勢仍未完全撲滅 。（圖／達志影像／美聯社）

副總統蕭美琴26日晚間在Threads上發文表示，「新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼。今晚（指26日）為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。」

港台網友們也紛紛留言集氣，「作為香港人感謝台灣人的關心，這次應該是香港近幾十年從未有過最嚴重的大火」、「大火畫面震撼又恐怖，天佑香港，希望香港民眾平安」、「謝謝副總統，也謝謝所有好心的台灣人」。