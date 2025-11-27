　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

香港大火奪44命　副總統蕭美琴：為香港民眾祈福

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡、279人失蹤，火勢燃燒一整晚，直到27日早上仍未完全撲滅。副總統蕭美琴表示，透過新聞看到香港發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼，「願傷亡降到最低，大家平安」。

▲▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲蕭美琴在社群平台發文關心香港大火。（資料照／總統府提供）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火（最高級別）災情。目前已知這場大火至少造成44人死亡、29人住院，其中7人情況危急，另外還有279人下落不明。

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲宏福苑大火從26日下午一直燃燒到27日早上，目前火勢仍未完全撲滅 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼宏福苑大火27日一早狀況。（圖／美聯社）

副總統蕭美琴26日晚間在Threads上發文表示，「新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼。今晚（指26日）為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。」

港台網友們也紛紛留言集氣，「作為香港人感謝台灣人的關心，這次應該是香港近幾十年從未有過最嚴重的大火」、「大火畫面震撼又恐怖，天佑香港，希望香港民眾平安」、「謝謝副總統，也謝謝所有好心的台灣人」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／英特爾宣布「全力支持」羅唯仁！
LIVE／香港宏福苑還在燒！已44人罹難　現場畫面直擊
香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲
香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」
大S救無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我
宏福苑住戶：鄰居多是行動不便長者　有些根本不知發生火警
香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨組織部主任請辭　張志豪重返選區投入新北中和議員選戰

香港大火奪44命　副總統蕭美琴：為香港民眾祈福

抓包賴清德「2027攻台」改內文　黃揚明：當讀稿機總比製造麻煩好

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail

分析／一次看懂賴清德為何提1.25兆軍費　杯葛軍購恐成鄭習會門票

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

「警察一到我就打你」丟垃圾爆口角　平頭哥狂飆清潔隊員挨告

民進黨組織部主任請辭　張志豪重返選區投入新北中和議員選戰

香港大火奪44命　副總統蕭美琴：為香港民眾祈福

抓包賴清德「2027攻台」改內文　黃揚明：當讀稿機總比製造麻煩好

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail

分析／一次看懂賴清德為何提1.25兆軍費　杯葛軍購恐成鄭習會門票

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

車開一半後座冒出陌生男！女駕駛驚嚇破表　遭喪屍劫財搶車

川普要高市別在「台海議題」上刺激北京　華爾街日報曝通話內容

宏福苑大火44死　港警重案組衝工程公司「蒙頭」帶走一人和大批文件

香港高樓大火44死　1圖看懂「5不4對策」逃生流程：別找濕毛巾

「退役列車、廢站秘景」登上台鐵2026桌月曆　11/28限量開賣

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

宏福苑大火「2疑點」極不尋常！　警列刑案偵辦

仙俠劇《香蜜》7年翻拍短劇！製作方官宣…原作者打臉：完全不知道

LIVE／香港宏福苑還在燒！已44人罹難　現場畫面直擊

屏東翁ATM領兩次不夠又提80萬　行員通報「阻詐」誤會一場

【挺身搶命】男童遭撞噴血翻白眼 救護車進不來！暖醫出手救援

政治熱門新聞

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

更多熱門

相關新聞

MAMA高機率不取消！3組藝人今早仍飛往香港

MAMA高機率不取消！3組藝人今早仍飛往香港

香港大埔宏福苑惡火目前造成44死、279人失蹤。將於28、29日舉行的MAMA頒獎典禮是否照常舉行，是眾人關注的焦點，而今（27日）早上，預定出席的韓星仍照常出國。

「宏福苑44死」香港17年來首次5級火警！　當年嘉禾大廈2消殉職

「宏福苑44死」香港17年來首次5級火警！　當年嘉禾大廈2消殉職

香港大火　燒焦小說讓1.1萬網友破防

香港大火　燒焦小說讓1.1萬網友破防

香港大火消防1殉職7傷　黃秋生4字打氣

香港大火消防1殉職7傷　黃秋生4字打氣

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

關鍵字：

香港火災蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面