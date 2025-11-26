　
生活

好市多保暖衣「買給老婆原價4199元」　他愣：打到骨折！全場吵翻

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO買保暖衣給老婆，結果最近發現特價「打到骨折」。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

買貴真讓人心碎！一名男網友透露，10月初在好市多服飾區看到知名登山品牌的「保暖神衣」，原價一件要4199元，他覺得已經超值，便幫老婆買下。沒想到最近逛中和店時，驚見同款一口氣降到3299元，讓他當場傻眼直呼「結果打到骨折了！」文章曝光後，有內行推斷，價格標示不是7，「還有可能會再降價」。

一名男網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，10月初逛賣場時，看到服飾區有擺放專業登山品牌的「保暖神衣」，當時毛衣一件售價4199元，原PO覺得已經很便宜，於是幫老婆買了一件。

豈料，他最近去好市多中和店時，愣見同款服飾限時特價減900元，一件變成3299元，讓原PO傻眼不已，「結果打到骨折了！」

底下網友熱議，「如果不在意品牌，網路上這價格可以買5件左右，而且品質不會差到哪去，而且衣服是消耗品，台灣潮濕不容易保存，久了舊了就丟也不心疼」、「還不再買一件攤平成本」、「只要不是被老婆打骨折都還好」、「還是老話一句，早買早享受、晚買享折扣」、「標示尾數不是7，還有可能會再降價」、「有此消費能力者，不差那點錢」。

也有網友建議，拿已購買的服飾，或是重買一件，再辦退貨即可，「台灣好市多沒有買貴退差價，帶舊的那件去才能退，之前問過店員」、「才剛買但已經拆標洗了，請教了店員，方式是現場拿一件去辦退貨，會退原價的錢」。

11/24 全台詐欺最新數據

