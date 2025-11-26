　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多黑五「第3波優惠」曝光！日用品瘋搶、A4和牛省600元

▲▼好市多黑五。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五邁入第3天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」今（26）日邁入第3天，台灣好市多再釋出第3波優惠品，包括「SONY 75吋 4K 顯示器」可省下12,500元，還有「日本A4和牛肋眼真空包」每公斤省下600元。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日連續7天，優惠品擴大至500多項，每日逐波釋出，除了大型家電，也有多項生活用品列入黑五名單，像是洗衣精、洗髮精等熱門品都容易被搶購一空，賣場補貨後一小時內又被掃空。

▼好市多「黑五」多項生活用品被搶購一空。（圖／網友提供）

▲▼好市多「黑五」多項生活用品被搶購一空。（圖／網友提供）

▲▼好市多黑五第3波優惠。（圖／業者提供）

▲好市多黑五「第3波優惠」。（圖／業者提供）

好市多「第3波優惠」，（陸續更新）：

3C

・SONY 75吋 4K 顯示器，原價$62,399，省12,500元，優惠價49,899元。
・LG 65吋 OLED 顯示器，原價$55,599，省11,120，優惠價$44,479元。
・ASUS R7電競桌上型電腦，原價$59,999元，現折9000元，特價50,999元。
・BOSE SOLO II 電視音響，原價$7999元，現折1600元，特價6399元。
・SAMSUNG 55吋 NEO QLED 顯示器，省下8300元。
・SAMSUNG 43吋移動式智慧聯網螢幕組，省下3200元。
・MSI 15.6吋電競筆記型電腦，省下8000元。

家電、廚房

・DYSON 手提無線吸塵器 V8，省下800元。
・PANASONIC 10.5公斤滾筒溫水洗衣機，原價15,699元 現折3200元，特價12,499元。
・PANASONIC 10公斤熱泵乾衣機，原價31,199元，現折6240元，特價24,959元。
・LG 21公斤滾筒洗衣機，原價35,999元，現折7300元，特價28,699元。
・LAIFEN 萊芬 高速吹風機 SE，省下560元。
・PHILIPS 充電式智能音波牙刷 2入，省下1000元。
・BRUNO 多功能氣炸烤箱 15公升，省下600元。
・LE CREUSET 鑄鐵深圓鍋含蓋24公分，省下2000元。

精品

・4.25克拉圓形鑽石手鍊，省下34,000元。

居家

・HOTEL GRAND 萊賽爾雙人柔蠶絲四季被（80×210公分），省下500元。

生活

・SHL 森歐黎漾咖啡因洗髮露，原價559元，現折140元，特價419元。
・MEGRHYTHM 蒸氣眼罩舒緩氣享組（36片），原價685元，現折160元。特價525元。
・WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉 27公分，原價549元，折價170元，特價379元。
・ACUVUE 歐舒適每日拋隱形眼鏡 90片入，省下1500元（買4盒省下金額）。

服飾

・CALVIN KLEIN 男純棉平口褲三入（S–XL），省下160元。

生鮮、飲品、食品

・日本A4和牛肋眼真空包（每公斤），原價2899元，現折600元，特價2299元。
・I-MEI 義美 厚奶茶（946毫升×3瓶），原價149元，現折30元，特價119元。
・綜合甜甜圈9入，原價299元，折價60元，特價239元。

▲▼好市多黑五第3波優惠。（圖／業者提供）

▲▼好市多黑五第3波優惠。（圖／業者提供）

▲▼好市多黑五第3波優惠。（圖／業者提供）

好市多「黑五購物周」即日起至11月30日期間，每日營業時間為上午8點至晚間9點30分，黑五的優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

好市多Costco黑五購物節好市多黑色購物週黑色購物週好市多黑五

