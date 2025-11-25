　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多黑五「摺疊吹風機」折7百塊　優缺點曝光！大票心動了

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五折扣季開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）黑五折扣季開跑，自11月24日至11月30日連續7天，超過500件商品參與特惠。就有會員在社團分享一款折扣吹風機的心得，「好用，風力強體積小，全電壓帶去國外直接插電就可以用。」但也點出一個缺點，「把手的進風濾網不夠密，不小心的話頭髮會吸進機器裡」，話題引發討論。

好市多黑五折扣季中，一款原價3399元的「雙電壓摺疊吹風機」被列入精選商品，折價700塊後的價格是2699元，每卡限購一件，售完為止。

就有會員在社團分享使用心得，嗨喊「這款好用，風力強體積小，全電壓帶去國外直接插電就可以用」，之前他在電商買3990元，「黑五竟然只要2600！剛剛去帶了一組。」不過他也曝光缺點，「缺點是把手的進風濾網不夠密，不小心的話頭髮會吸進機器裡，之前因此送修過一次。」

貼文引發討論，有其他用過的網友也分享，「摺疊起來很小，跟IPhone Pro Max手機差不多大。有三段風速，吹風機使用的聲音不會太大，旅遊攜帶很方便，拿起來又不重」、「之前在電商買貴了～我露營都帶這支去，感覺可以再買欸！好便宜。」還有會員超心動，「打折好多喔！感覺可以再買一支」、「好適合交換禮物」、「太優惠了吧！」

好市多「黑色購物周 Black Friday」自11月24日至11月30日連續7天開跑，營業時間提早至上午8點。今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠，總優惠金額突破百萬元，從3C家電、飲食、冬季服飾、生活用品都入列。

另外，全民普發1萬入手，大全聯在超級周年慶加碼，即日起至12月4日加碼「電器4重送」，會員不限金額消費送「家電品牌1000元折價券」；此外買居家用品，就能不限金額加購家電，多款「萬元有找」，像是Dyson無線吸塵器一口氣省6千元。還有其他冬季好物，如電暖器、電火鍋等，都只要千元出頭。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿
黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中人限定！送修吹風機「50元修好驚呆她」　網推爆：省好多錢

花蓮馬太鞍溪便道估11月底搶通　鋼便橋明年1月底前完工

沒出過國！他不解「台灣風景有輸國外？」　一票人揭最大痛點

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

好市多黑五「TOMICA聯名尿布」家長搶爆！會員再推1神物：秒搬8箱

新北高職生拖行學妹強剪頭髮　教育局啟動班級輔導機制

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

快訊／流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署宣布增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

「歡迎大谷翔平！」井端弘和興奮迎接 打造最強日本隊拚二連霸

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

新型攻擊現身！假冒Win11更新　PNG圖像暗藏惡意程式碼

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

不去日本！他曝陸人改飛「這國」一票崩潰

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

「周休三日」2年前就被打槍！　原因曝光

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

知名咖啡商遭巴拿馬莊園主控偽造來源

家裡壞掉的電器別丟！一名女網友熱心分享，原本想把壞掉的吹風機拿去丟掉，意外發現台中環保局設有「家電診所」，結果僅花50元工本費就修好，「原本要丟掉的吹風機竟然起死回生，超划算！」讓她大讚這項服務CP值爆表，也讓許多台中人驚呼，「完全不知道有這種地方！」

