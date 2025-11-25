好市多黑五「摺疊吹風機」折7百塊　優缺點曝光！大票心動了

▲好市多黑五折扣季開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）黑五折扣季開跑，自11月24日至11月30日連續7天，超過500件商品參與特惠。就有會員在社團分享一款折扣吹風機的心得，「好用，風力強體積小，全電壓帶去國外直接插電就可以用。」但也點出一個缺點，「把手的進風濾網不夠密，不小心的話頭髮會吸進機器裡」，話題引發討論。

好市多黑五折扣季中，一款原價3399元的「雙電壓摺疊吹風機」被列入精選商品，折價700塊後的價格是2699元，每卡限購一件，售完為止。

就有會員在社團分享使用心得，嗨喊「這款好用，風力強體積小，全電壓帶去國外直接插電就可以用」，之前他在電商買3990元，「黑五竟然只要2600！剛剛去帶了一組。」不過他也曝光缺點，「缺點是把手的進風濾網不夠密，不小心的話頭髮會吸進機器裡，之前因此送修過一次。」

貼文引發討論，有其他用過的網友也分享，「摺疊起來很小，跟IPhone Pro Max手機差不多大。有三段風速，吹風機使用的聲音不會太大，旅遊攜帶很方便，拿起來又不重」、「之前在電商買貴了～我露營都帶這支去，感覺可以再買欸！好便宜。」還有會員超心動，「打折好多喔！感覺可以再買一支」、「好適合交換禮物」、「太優惠了吧！」

好市多「黑色購物周 Black Friday」自11月24日至11月30日連續7天開跑，營業時間提早至上午8點。今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠，總優惠金額突破百萬元，從3C家電、飲食、冬季服飾、生活用品都入列。

另外，全民普發1萬入手，大全聯在超級周年慶加碼，即日起至12月4日加碼「電器4重送」，會員不限金額消費送「家電品牌1000元折價券」；此外買居家用品，就能不限金額加購家電，多款「萬元有找」，像是Dyson無線吸塵器一口氣省6千元。還有其他冬季好物，如電暖器、電火鍋等，都只要千元出頭。