政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德推1.25兆國防特別預算　王鴻薇提軍購延宕：付錢沒到貨叫詐騙

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對總統宣布1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力採購的國防特別條例及預算規劃，國民黨立委王鴻薇表示，她絕對支持花錢提升國軍的實力，但目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已太過離譜，且我國對美有什麼底氣比日韓還要大方？她要提醒賴清德，網購時錢付了沒收到東西叫詐騙，2019年付了2472億，到現在一架F-16V戰機都沒看到，這個叫什麼？

賴清德先投書美媒《華盛頓郵報》表示要推出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，並於今國安高層會議後召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會宣布此事。該預算案名為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，期程2026年起至2033年止，預計建構包括「台灣之盾」等；賴清德提到，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

但王鴻薇表示，「史上最高軍購特別預算，F-16V和海鯤號在哪裡？」花錢提升國軍的實力，她絕對支持，但是到目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜，花了2472億購買的F-16V戰機，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到，另外包含AGM-154空對地飛彈、MK-48重型魚雷、海鯤號、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。

王鴻薇說，更令國人崩潰的是國造潛艦海鯤號，一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的「蒼鯨號」只花148億已經下水，2027年就要服役。

王鴻薇指出，「同樣受到美國壓迫提高國防預算，日本不過同意2027將達GDP的2％，韓國則是承諾2035年之前達GDP3.5％，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張國防預算？看到烏克蘭的血淋淋教訓不夠嗎？我們到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？」

王鴻薇說，她要提醒賴清德，一般人民網購，錢付了沒有收到東西，這個叫詐騙，2019年付了2472億，到現在一架戰機都沒看到，這個叫什麼？這1.25兆特別預算送進立法院，國民黨一定嚴審，也要求賴政府，立法院已經通過的軍人加薪必須要依法編列，否則花大錢軍購，東西不來，就算來了，軍人也不夠，這樣亂花錢亂編預算跟錢丟水裡沒兩樣。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民進黨正式提名　蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

民進黨正式提名　蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

民進黨今（26日）召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召綠委蘇巧慧、議員陳品安。隨後也召開提名記者會。總統兼黨主席賴清德介紹，今天提名的二人具備許多相同特點：都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出，蘇巧慧問政第一、深入基層，陳品安有理想，更實在地推動各種作為。

賴清德增1.25兆國防預算　藍：幫志願役加薪才能展現保台決心

賴清德增1.25兆國防預算　藍：幫志願役加薪才能展現保台決心

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

王鴻薇國防預算賴清德國防部海鯤號F-16V

