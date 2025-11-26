　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德增1.25兆國防預算　藍：幫志願役加薪才能展現保台決心

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德宣佈台灣將大幅增加國防預算，明年將達到GDP的3.3%、2030年將達到GDP的5%，2026年至2033年編列1.25兆（400億美元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。國民黨立委馬文君表示，當賴總統在大談 400 億美元特別預算時，更應該先幫志願役加薪、改善待遇，唯有留住人才，國防才能真正強，才能展現保衛台灣的決心。

馬文君指出，賴總統強調將國防預算拉高到GDP 5%，他們尊重強化國防的方向，但這麼大的預算，政府要清楚說明財政來源，會不會排擠國內其他預算，不能只喊數字、不談影響。台灣人民目前除了戰爭風險外，最擔心國防預算不斷提高、大買軍購武器，會不會掏空台灣、拖垮國內財政，而賴總統完全不想對國會溝通、也不想向人民說明，還擺出一付驕其妻妾的嘴臉。

馬文君說明，先前政府編列這麼多國防預算，有多少被浪費？例如國造潛艇海鯤號，花了500多億元，原預計今年11月交艦，但根據顧立雄部長說法，海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調校，何時能交艦還是未知數？且未來還有7艘的後續艦計畫；例如獵雷艦，中間有多少的舞弊情事，政府目前也還沒給全民交代。

馬文君再說，更不用說，空軍對美採購的66架F-16V戰鬥機，預計2026年交機完成，到現在連1架都還沒交付，這樣的預算控管、軍購品質，能讓台灣人民放心嗎？

馬文君認為，國防預算要花得透明、花得有效，且加強國防不是喊喊口號、買買武器，第一線的志願役官士兵才是核心，她先前提過國軍的編現比不斷下降，基層弟兄人才嚴重流失，未來恐沒有軍人操作武器，這都是比大買軍購更迫切、更重要的問題。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國CPB今選秀！　前悍將外野手獲指名
快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光
日本退房「台人1好習慣」網吵翻：根本不需要！　民宿老闆給答案
分期買iPhone「房貸少100萬？」　理財達人揭真相
中國「最強連鎖咖啡」傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准投資
快訊／台積電提告羅唯仁　智財商業法院：已分案儘速審理
快訊／高雄2高中生「噴酒精」放火燒置物櫃！　校方證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

內政部首次辦理「替代役驗證型戶外訓練」　實務強化災害應變量能

修《國籍法》為中配參政解套　國民黨：民進黨若不滿可提修憲

鄭麗文轟1.25兆國防預算「台海成火藥庫」　綠：附和中共論調不可理喻

藍12月首波縣市長提名包含高雄、屏東　「藍白合」最新作業曝光　

賴清德應說明「2027威脅論」依據　民眾黨：國安非政治動員工具

稱遭鄭麗文誘導喊「統一」　何鷹鷺嗆退黨：蕭旭岑也稱台灣地區

獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

內政部首次辦理「替代役驗證型戶外訓練」　實務強化災害應變量能

修《國籍法》為中配參政解套　國民黨：民進黨若不滿可提修憲

鄭麗文轟1.25兆國防預算「台海成火藥庫」　綠：附和中共論調不可理喻

藍12月首波縣市長提名包含高雄、屏東　「藍白合」最新作業曝光　

賴清德應說明「2027威脅論」依據　民眾黨：國安非政治動員工具

稱遭鄭麗文誘導喊「統一」　何鷹鷺嗆退黨：蕭旭岑也稱台灣地區

獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

被突襲告白：你愛我嗎？　魏如萱心臟爆擊...神仙合體全場瘋了

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

吳淡如挨酸「有錢是因為有貴人」　直球對決：你信貴人助我60年？

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

最強蟑螂殲滅術！專家曝「2神招」秒滅光：等著收屍

唐綺陽生日哭了 　大解放貼臉猛男雙胸肌

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

政治熱門新聞

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

林亮君力挺日本水產紅了！一張照讓日網驚呼可愛

全文／賴清德8年投1.25兆國防預算　「向侵略妥協只會換得戰禍」

網傳謝長廷賄賂高市早苗　查核中心：假訊息

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

LIVE／賴清德親自說明　推出史無前例1.25兆國防特別預算

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

更多熱門

相關新聞

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

賴清德總統今（26日）表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，且為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年內投入1兆2500億元經費。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時重批，「賴清德你在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠，該預算加上明年度國防預算9495億，今年舉債規模就要突破5000億，遠超法定上限！

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

關鍵字：

賴清德國防預算志願役加薪

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面