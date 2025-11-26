在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導指日本近年投入鉅額131億日幣資金在日台交流協會培植「媚日人士」，林佳龍表示「台日理念相近」，有共同利害關係。對此，大陸國台辦今（26日）回擊指出，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。

大陸國台辦發言人彭慶恩重申，台灣問題純屬中國內政，「媚日謀獨只有死路一條」，無論民進黨如何與外部勢力勾連，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的事實，「中國必將統一，也必然統一」。

談及央視底下新媒體點名批評日台交流協會，稱其過去3年來大肆在台投資，要建立媚日份子、採取媚日行動，林佳龍認為，用這種較戰狼式語言或粗暴批評，都涉及到情緒性攻擊。

林佳龍指出，對於外交行為，每個國家都有其立場，可透過較和平、禮貌的方式進行，這種指控太過情緒性，「我們也不知道他在講什麼」，最重要的是，台日間是理念相近國家，且有共同利害關係，彼此共同維護台海、太平洋第一島鏈的和平穩定。

另外，日本首相高市早苗近日涉台言論，引發大陸官方強烈批評，台灣外交部長林佳龍則是公開聲援高市，還呼籲台灣民眾「多去日本旅遊、購買日本產品」以表達支持，並稱「中共軍事擴張針對台灣與第一島鏈所有國家」、「中共要找事，大家都會有事」。

對此，彭慶恩今天在例行記者會上回應，批評民進黨與日方勾連生事，是「台海和平的破壞者、麻煩製造者」，「台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住。」

彭慶恩表示，當前日本妄圖借台灣生事，民進黨當局妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

彭慶恩指出，「外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將予以迎頭痛擊。」民進黨當局為了政治私利，對外部勢力卑躬屈膝、迎合討好，翻炒充斥冷戰思維的「第一島鏈」概念，蓄意升高兩岸對立對抗，只會讓台灣陷入兵凶戰危的險境。

彭慶恩強調，「台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住」，民進黨試圖「倚外謀獨」注定失敗。大陸有「堅定意志、堅強決心、強大能力」粉碎一切分裂行徑與外來干涉。