小女孩照留「會m腿？」噁男自稱駐廠工務　美光打臉：非員工

最近有家長貼文表示，女兒知道自己在吃冰、不能進店，乖乖在衣服店門口等。就有網友發現，一名男子在貼文留下「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等猥瑣字眼，引發眾怒。由於男子在個人資訊中標示自己是「美光科技」員工，網友紛紛標記美光要求說明。美光官方也在短時間內跳出回應，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」

有網友在Threads上貼出家長貼文的截圖，指名「美光科技」，直呼「你們家有一個戀童駐你們廠」。從截圖可見，男子在貼文處留言「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」另一張則是男子的個人資訊頁面，自稱「台灣美光Micron晶圓科技駐廠-工務（后科園區）」。

貼文引發譁然，就有人找到男子還留言「會m腿？」，忍不住直呼，「他講話真是噁到有剩，不知道怎麼敢實名還騷擾的，臉書、脆、IG，甚至微信全都自己公布著。」

看到內容的網友全炸鍋，紛紛留言，「看來有人要完蛋了」、「正常成年人怎麼可能說得出口」、「在美國這種事根本不能開玩笑，他還敢自稱外商員工？」「真的是心靈不潔的人看什麼都髒」、「小女孩只是站姿稍微開一點，就被說成M字腿，這才是真的噁」、「敢玩卻不收拾後果」、「這種留言遲早要被抓」、「現任美光員工路過，在系統撈不到這個人，應該承包商。」

對此，美光官方帳號已回應，表示已向公司確認，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」並強調，美光對所有與公司名聲相關的不當行為採取零容忍態度，若造成公司或員工名譽損害，「將採取最嚴厲的法律行動，以保護公司及團隊成員的權利及聲譽。」