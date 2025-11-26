　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小女孩照留「會m腿？」噁男自稱駐廠工務　美光打臉：非員工

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲男子行徑引發眾怒。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有家長貼文表示，女兒知道自己在吃冰、不能進店，乖乖在衣服店門口等。就有網友發現，一名男子在貼文留下「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等猥瑣字眼，引發眾怒。由於男子在個人資訊中標示自己是「美光科技」員工，網友紛紛標記美光要求說明。美光官方也在短時間內跳出回應，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」

有網友在Threads上貼出家長貼文的截圖，指名「美光科技」，直呼「你們家有一個戀童駐你們廠」。從截圖可見，男子在貼文處留言「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」另一張則是男子的個人資訊頁面，自稱「台灣美光Micron晶圓科技駐廠-工務（后科園區）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發譁然，就有人找到男子還留言「會m腿？」，忍不住直呼，「他講話真是噁到有剩，不知道怎麼敢實名還騷擾的，臉書、脆、IG，甚至微信全都自己公布著。」

看到內容的網友全炸鍋，紛紛留言，「看來有人要完蛋了」、「正常成年人怎麼可能說得出口」、「在美國這種事根本不能開玩笑，他還敢自稱外商員工？」「真的是心靈不潔的人看什麼都髒」、「小女孩只是站姿稍微開一點，就被說成M字腿，這才是真的噁」、「敢玩卻不收拾後果」、「這種留言遲早要被抓」、「現任美光員工路過，在系統撈不到這個人，應該承包商。」

對此，美光官方帳號已回應，表示已向公司確認，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」並強調，美光對所有與公司名聲相關的不當行為採取零容忍態度，若造成公司或員工名譽損害，「將採取最嚴厲的法律行動，以保護公司及團隊成員的權利及聲譽。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北女開賓士訪友！　「路況不熟」開進海中死亡
台男轉機「遭武裝人員帶走」失聯3天！　家屬急求助
賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備
完勝士林逢甲！　全台唯一「5星金賞夜市」曝光
甲板賞美景「驚見行李漂海上」　渡輪乘客傻眼：家當全丟了
國二女脊椎開刀「被逼讓座」　媽怒：要穿泳衣出門？
台中22歲女跟男友吵架　把剛生男嬰從11樓丟下慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣尚勇！一卡通推「TEAM TAIWAN 3D棒球」　熱血球迷必收

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

完勝士林逢甲！全台唯一「5星金賞夜市」曝光　遊客：價錢不會坑人

未坐優先席！國二女脊椎剛開刀「被逼讓座」　媽：要穿泳衣出門？

小女孩照留「會m腿？」噁男自稱駐廠工務　美光打臉：非員工

淡江大橋瀝青鋪面年底完成　明年2月裝燈、4月拆塔吊

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

台灣尚勇！一卡通推「TEAM TAIWAN 3D棒球」　熱血球迷必收

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

完勝士林逢甲！全台唯一「5星金賞夜市」曝光　遊客：價錢不會坑人

未坐優先席！國二女脊椎剛開刀「被逼讓座」　媽：要穿泳衣出門？

小女孩照留「會m腿？」噁男自稱駐廠工務　美光打臉：非員工

淡江大橋瀝青鋪面年底完成　明年2月裝燈、4月拆塔吊

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

台灣尚勇！一卡通推「TEAM TAIWAN 3D棒球」　熱血球迷必收

快訊／台股收盤大漲497.37點　台積電漲25元至1440

台南市家庭教育表揚登場！　4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

海巡科技輔勤奏效！外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

台北女開賓士去金山訪友！「路況不熟」開進海中　送醫宣告不治

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

台旅客失聯3天！阿布達比轉機「遭武裝人員帶走」　家屬PO文求助

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

生活熱門新聞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

華航「團票新公告」被激讚德政！網：不用被情勒了

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

天琴颱風最快今晚生成　3波冷空氣接力「明晨探15度」

不是坐優先席！國二女脊椎剛開刀「被逼讓座」　媽怒

新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

快訊／「天琴」颱風生成！最新路徑曝

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

更多熱門

相關新聞

台鐵今年14起暴力案件　立委提案修法：對執勤人員施暴可關3年

台鐵今年14起暴力案件　立委提案修法：對執勤人員施暴可關3年

台鐵暴力事件頻傳，今年至11月中已發生14起，立委提案修法，對執勤的鐵路人員有強暴、威迫和恐嚇等行為，可對施暴者開處以3年以下有期徒刑，並併科30萬元以下罰金；鐵路機構也要採取必要措施確保員工安全，否則將開罰3萬到30萬元罰鍰，且可連續處罰。

消防隊長妻色誘14歲少年　噁喊：等你滿18

消防隊長妻色誘14歲少年　噁喊：等你滿18

黃子佼藏放性影像案　高院緩刑理由曝光

黃子佼藏放性影像案　高院緩刑理由曝光

黃子佼案被害人　透過律師發六點聲明

黃子佼案被害人　透過律師發六點聲明

即／黃子佼藏未成年性影像案　二審改判1年半

即／黃子佼藏未成年性影像案　二審改判1年半

關鍵字：

美光猥褻員工兒少公司

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面