台鐵暴力連14起！立委提修法「施暴關3年」　業者無作為可罰30萬

▲立法院交通委員會今討論鐵路法修法。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵暴力事件頻傳，今年至11月中已發生14起，立委提案修法，對執勤的鐵路人員有強暴、威迫和恐嚇等行為，可對施暴者開處以3年以下有期徒刑，並併科30萬元以下罰金；鐵路機構也要採取必要措施確保員工安全，否則將開罰3萬到30萬元罰鍰，且可連續處罰。

立法院交通委員會今進行鐵路法、大眾捷運法、道路交通管理處罰條例等修法報告，其中立委洪孟楷提案修正鐵路法，建議新增以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙鐵路從業人員執行勤務者，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金；若導致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、10年以下有期徒刑。另鐵路從業人員得拒絕運送，現行犯者由警察機關排除或制止，若涉及刑事責任應移送司法機關偵辦。

台灣民眾黨則提案修正鐵路法，明訂鐵路機構應該採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時之安全，並新增規定，若鐵路機構未採取必要措施，確保員工安全，或未有效訓練及管理使員工具備專業、安全和維安應變等技能，將可開罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰，且應令其限期改善，屆期未改善者可按次連續處罰。

台灣民眾黨也提案修法，針對強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式，妨礙鐵路從業人員執勤業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；導致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

台灣民眾黨立委林國成表示，最近一年台鐵公司發生多起站務員和員工被攻擊，近3年來件數更暴增近2.5倍，非常嚴重，因此提案修法新增採強制手段確保鐵路機構員工執行公務的安全，鐵路暴力零容忍。

國民黨立委洪孟楷則表示，台鐵員工遭受暴力攻擊事件屢見不鮮，光這個月就有兩起，還有旅客揚言要殺副站長，若無法保障員工，缺工情況會雪上加霜，台鐵員工每天要服務超過50多萬名旅客，不應該也不容許任何人在服勤時，遭攻擊、謾罵、惡意騷擾和施予暴力。

交通部則表示，原則性支持修法，有助提升鐵路從業人員執勤安全，將尊重交委會審查結果，不過建議可對施暴者開處以3年以下有期徒刑，並併科30萬元以下罰金。

今立法院交委會針對相關修法討論和答詢，相關修正條文將待後續交委會開會逐條初審。