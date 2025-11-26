王義川：日本人、外國人不知道中華民國　說台灣國有什麼問題？　

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，並在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，遭國民黨批評，王義川25日反嗆「我是台灣國立委有問題嗎」，引起議論。對此，王義川晚間於節目表示，「我的國家叫做台灣，所以我是台灣國立委，我錯在哪裡？去日本神社，我就寫台灣國，因為日本人不知道中華民國，這群藍委牛煦庭、王鴻薇，出國被人家問從哪裡來，中華民國你念給我聽，外國人看得懂中華民國四個字？看不懂，只看得懂Taiwan，說自己是台灣國有什麼問題」？

王義川於節目《前進新台灣》表示，賴總統多次講說，不管認同的國家名字是中華民國、台灣、中華民國台灣，大家講的都是同一片土地，另外，民進黨有一個決議文說「台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字叫做中華民國」。

王義川表示，「我就是一個台灣國的立委，怎麼了嗎，我的國家叫做台灣，所以我是台灣國立委，有錯嗎？我錯在哪裡？我去日本神社，要我寫從哪來的，我就寫台灣國，因為日本人不知道中華民國，去美國、日本通關的時候，人家問是從哪裡來，大家都是說台灣」。

王義川直言，「這群什麼牛煦庭、王鴻薇，出國被人家問從哪裡來，你念個英語給我聽，中華民國你念給我聽，台灣就是台灣，人家問你從哪國來，就是回答台灣國，這有什麼問題」？

王義川大酸，點名的這兩人去中國那邊喊「我是中華民國立委」、去國台辦說「我是中華民國立委」，笑你不敢，每個人出國不是都說來自台灣嗎？護照上面寫Taiwan，外國人看得懂中華民國四個字？看不懂，只看得懂Taiwan，所以自己去日本說自己是台灣國、台灣國的立委有什麼問題？