「俄羅斯正在讓步！」川普特使下周見普丁　女婿可能也同行

▲川普政府斡旋之下，烏俄戰爭出現和平曙光。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

根據美國官員說法，烏克蘭已同意與俄羅斯達成結束戰爭的協議，只剩下一些小細節尚未敲定。美國總統川普也於25日指派特使魏科夫（Steve Witkoff）下周赴莫斯科會晤俄羅斯總統普丁，川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）也可能同行。

CNN報導，川普前往佛州時，在空軍一號上向隨行記者們透露，魏科夫將與普丁會面，庫許納或許也會一起去，「我希望看到它結束，雖然我們還需要一點時間才能知道（結果），但我們正在取得進展。」

川普先前設定27日為烏克蘭接受和平計畫的最後期限，但如今似乎收回了這項決定。他被問及是否設定新截止日期時說，「你知道我的最後期限是什麼時候嗎？那就是事情結束的時候。」

▲川普女婿兼顧問庫許納，可能也會赴俄會見普丁。（圖／達志影像／美聯社）



川普透露，和談部分癥結點與領土有關，在試圖劃界的過程中，「你不能從房屋中間穿過，也不能從高速公路中央通過。他們正在努力解決，這是一個複雜過程。」他還表示，俄方正在做出讓步，「他們最大的讓步就是停止戰鬥，並且不再奪取更多土地。」

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）25日與美國官員通話後表示，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）預計本周稍晚訪問基輔，繼續推動和談，「（我們）準備盡快完成結束流血衝突的必要步驟。」

川普曾說，他希望在德里斯科訪烏之後，與普丁及澤倫斯基會面，但要等到和平提案更確定後才會進行。葉爾馬克表示，基輔將「徹底與迅速籌備」川澤會，「烏克蘭從未也永遠不會成為和平的障礙，我們感謝美國所有的支持。」