賴清德投書華郵「感謝川普」：承諾拉高國防預算嚇阻解放軍

記者張靖榕／綜合報導

美國《華盛頓郵報》刊出賴清德總統最新投書，內容清楚闡述台灣與美國在過去40多年依循《台灣關係法》與前總統雷根（Ronald Reagan）所提出的「六項保證」共同維持台海和平的核心精神，並在當前北京軍力急遽擴張的情勢下，說明台灣將以史無前例的國防投資與科技部署提升嚇阻能力，並強調「沒有任何國家比台灣更有決心守護自己的未來」。

賴總統指出，1979年的《台灣關係法》與「六項保證」建立了台美和平架構的穩固基礎，雙方始終認知到，確保印太自由與繁榮，需要「清晰度與力量」。如今，中華人民共和國以前所未見的速度軍備擴張，並在台海、東海、南海及整個印太地區增加挑釁行動，使區域和平愈加脆弱，北京「意圖以武力改變現狀」已愈來愈明顯。

賴清德在文中特別提到，美國總統川普清楚強調美國全球領導的重要性，「國際社會因川普政府追求以實力謀和平而變得更安全」。賴總統稱，一個強而有力、積極投入的美國，是全球穩定的基石，也能有效阻遏潛在衝突。

賴總統強調，面對解放軍在台灣周邊創下紀錄的軍事行動，以及軍艦、軍機越過第一島鏈向外延伸的演訓壓力，台灣仍堅定不移，以清楚、堅決的態度面對威脅與挑戰。

為強化嚇阻能力，賴清德宣布，台灣國防預算將在明年提升至GDP的3.3％，並於2030年提高到GDP的5％，這將是台灣近代史上最大規模的軍事投資。同時，政府也將提出400億美元的特別國防預算，不僅涵蓋對美新的重大軍購，也將大幅提升台灣的不對稱作戰能力，讓北京在任何軍事選項前面臨更高成本與不確定性。

賴清德表示，台灣未來將加速投資尖端科技，擴大國防工業基礎，並與理念相近國家合作，利用台灣在高科技製造的優勢強化防衛供應鏈、加速部署先進系統，並快速回應威脅，與此同時，這些對國內外都會增加工作機會。

賴清德同時宣布，全力推動名為「台灣之盾」（T-Dome）的多層整合防空系統，用以攔截中國的飛彈、火箭、無人機與戰機，並與更多AI與無人化平台搭配，以科技打造更難以撼動的防衛網。

此外，台灣去年便成立跨部會層級的「全社會防衛韌性委員會」，強化政府、軍方及民間的協作，讓社會在面對人為或天然災害時能更具韌性。賴總統強調，相關準備與演練將持續加強。

賴總統最後強調，台灣追求和平、維持現狀，但「民主與自由沒有談判空間」。他表示，台灣保持冷靜並不是出於一廂情願，台灣不只以言詞，也會以健全、果斷的行動，確保自身安全與主權。