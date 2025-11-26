預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

▲川普和高市早苗10月28日在東京舉行峰會。（圖／路透）



記者陳俊宏／綜合報導

前立委邱毅表示，情勢發展對日本首相高市早苗越來越不利，打從高市挑釁引發中日紛爭，美國撤走岩國基地「堤豐」中程導彈系統，美國總統川普也從未PO文表示支持，「我便預測高市完了，她的最後命運一定是下台。」

邱毅在臉書說，川普和中國國家主席習近平通了電話，之後川普又打電話給高市早苗；事後高市和日本官員對電話內容完全封口，這代表了什麼？

邱毅指出，他前幾天早預言，這場高市早苗挑起的中日紛爭，雖然美國駐日大使挺高市，但川普應該不會插手，川普不插手就代表，一是這事與美國無關，二是美國不會偏幫日本，三是川普重點在明年4月訪中。

邱毅提到，現在事件發展證實他的預言完全正確，川習電話裡應該有兩個內容，一是這起中日紛爭是高市挑釁，高市必須道歉改錯；二是期待川普可以提點高市，如若不然，至少置身事外，不可偏幫高市。

▼高市早苗10月31日在APEC會議上，與習近平舉行雙邊會談。（圖／路透）



邱毅寫道，川習通話後，川普隨即打電話給高市，高市接完電話似乎沮喪，原因大概是川普建議高市認錯道歉，以平息紛爭，但高市沒有同意；高市沒有同意，卻也不敢拒絕，失去川普這個大靠山，所以沮喪，不願再對外發言。

邱毅表示，依高市的張揚性格，如果與川普通話內容對她有利，她早大剌剌對外吹牛，或找人放出消息；高市三緘其口，就是電話內容對她不利，至少不如預期。

邱毅認為，中日紛爭發展明顯對高市非常不利，川普的態度首先會影響自民黨大老的判斷，接下來衝擊媒體的評論，最後反應在民調的結果，他研判高市下台的危機越來越大了！

邱毅說，情勢發展對高市越來越不利，打從高市挑釁，引發中日紛爭，美國撤走岩國基地堤豐中導系統，川普也從未PO文表示支持，「我便預測高市完了，她的最後命運一定是下台。」