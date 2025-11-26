　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

▲▼TOTO_親子飯店。（圖／記者李毓康攝）

▲在房間洗手台會發現驚喜！親子一同入住TOTO合作飯店即可獲得《TOTO桑陪我上廁所》立體兒童繪本，讓孩子在閱讀中自然學習正確如廁習慣，同時開啟極淨任務的第一步。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

年底親子旅行想找亮點？兩大人氣飯店悄悄變身成小朋友的「極淨冒險基地」！TOTO攜手新竹豐邑喜來登大飯店與高雄H2O水京棧國際酒店推出期間限定親子活動，將原本的住房體驗升級成一場房內尋寶遊戲。即日起至12月31日，只要親子一同入住，就能獲得專為小旅客準備的限定禮物《TOTO桑陪我上廁所》立體兒童繪本（每筆訂房限贈一份，數量有限、送完為止），同時成功完成「極淨小尖兵」任務即可獲得專屬證書，還能參加TOTO抽獎活動，把WASHLET（溫水洗淨便座）帶回家。

為了讓孩子從小建立正確、輕鬆又不失趣味的如廁習慣，TOTO以人氣角色「TOTO桑」打造活動主題，並在房內安排了一項與「極淨生活」概念相關的小任務。入住後，孩子會被引導從生活細節認識清潔的重要性。若入住新竹豐邑喜來登大飯店，在踏進房間前，還能在5樓遊戲室入口看到「TOTO桑一家拍照打卡牆」，建議不妨先拍張「出發照」，為這趟「極淨之旅」揭開序幕。

▲▼TOTO_親子飯店 。（圖／記者李毓康攝）

▲TOTO和新竹豐邑喜來登合作推出好玩的冒險關卡遊戲，親子旅客可以到5F遊戲室拍照牆先拍張可愛合照，為旅程熱身。

在兩間合作飯店辦理入住後，櫃台會交給小旅客一份「極淨任務包」。推開房門的那一刻，冒險感就悄悄展開：孩子們帶著小小放大鏡，在房內四處巡遊、東看看西發現，彷彿每個角落都藏著秘密。一路尋找線索、解開小小謎題，讓整個住宿多了幾分探索的樂趣，像把平凡的房間變成專屬基地般充滿驚喜。

▲▼TOTO_親子飯店。（圖／記者李毓康攝）

▲親子一同入住即可領取極淨任務包，內含說明小卡與放大鏡，開箱房間後任務立即啟動。

▲▼TOTO_親子飯店。（圖／記者李毓康攝）

▲極淨任務的隱藏立牌巧妙散落在房內不同位置，小朋友必須觀察、逐一破解線索，才能順利集齊五個字。

每一個立牌裡都藏著「TOTO桑的極淨知識」，讓孩子在遊戲中不只玩得開心，也能學到生活小知識。完成任務並將寫好答案的說明小卡交給飯店人員後，小朋友會獲得「極淨小尖兵榮譽證書」與TOTO桑限定鑰匙圈，為旅程留下專屬的小小成就感。家長還可以把證書拍照上傳到TOTO官方FB指定貼文，就有機會抽中TOTO WASHLET，讓這趟親子冒險更添驚喜。

▲▼TOTO_親子飯店 。（圖／記者李毓康攝）

▲成功完成任務即可兌換「極淨小尖兵榮譽證書」與TOTO桑限定鑰匙圈，成為孩子最珍貴的旅遊紀念。

TOTO表示，此次與飯店合作打造的親子活動，希望以更生活化、輕鬆的方式，讓孩子從小建立正確的如廁習慣與相關知識。透過從房外到房內的完整體驗，再加上可愛的TOTO桑陪伴，小朋友能在遊戲中主動感受衛浴潔淨與環境友善的概念，為家庭旅程增添意義與亮點。

活動資訊

TOTO極淨小尖兵 × 合作飯店
・新竹豐邑喜來登大飯店
・高雄H2O水京棧國際酒店
活動期間：即日起至2025/12/31與孩童一同入住即可獲得：《TOTO桑陪我上廁所》立體繪本一份
完成任務可得：榮譽證書＋TOTO桑限定鑰匙圈＋抽WASHLET資格

即刻踏上旅程：https://reurl.cc/W8r7vD

*TOTO台灣東陶股份有限公司、新竹豐邑喜來登大飯店與H2O HOTEL水京棧國際酒店保留修改及終止專案之權利，不另行通知並保有本專案之最終解釋權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩
奪命畫面曝！老翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車
買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償
快訊／北市公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡
義國18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰
日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

橄欖油買1送1、哈利波特餅乾優惠！賣場「義大利周」夯品一次看

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

全台首發！Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」　6米高小黃鴨可愛亮相

頂呱呱「恰吉第2波聯名」磁吸燈箱開賣　滿額刮刮樂抽全套周邊

好市多黑五「第3波優惠」曝光！日用品瘋搶、A4和牛省600元

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包　零食飲料下殺

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

橄欖油買1送1、哈利波特餅乾優惠！賣場「義大利周」夯品一次看

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

全台首發！Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」　6米高小黃鴨可愛亮相

頂呱呱「恰吉第2波聯名」磁吸燈箱開賣　滿額刮刮樂抽全套周邊

好市多黑五「第3波優惠」曝光！日用品瘋搶、A4和牛省600元

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包　零食飲料下殺

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

邰智源遭預言「恐中風」自嘲開地獄梗！　反致電關心羅時豐烏龍死訊

買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

日本獨旅「Google翻譯小本本」被兄弟挖出　老司機洗版：超實用

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂：無法控制

快訊／北市紅15R公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡

陸男星表弟困柬埔寨未獲救！　親打臉網傳好消息：與事實不符

半數兒少陷情緒困擾！純德小學攜淡大　研究生駐校「一對一」心理支持

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

消費熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

好市多黑五「第4波優惠」曝光

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

更多熱門

相關新聞

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

雲林縣政府推動閱讀再跨一步，將書本帶離圖書館與教室，使閱讀融入更貼近日常的空間。縣府預計於11月22日舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，活動結合親子路跑、故事演出、草地音樂、市集與策展，從早晨一路延伸到午後，讓城市不同角落都能看見書籍與人群的流動。

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

從小養成珍惜水習慣　台東環保局推環境繪本

從小養成珍惜水習慣　台東環保局推環境繪本

關鍵字：

TOTO新竹豐邑喜來登大飯店高雄H2O水京棧國際酒店親子TOTO極淨小尖兵繪本WASHLET

讀者迴響

熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面