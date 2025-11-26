跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

▲在房間洗手台會發現驚喜！親子一同入住TOTO合作飯店即可獲得《TOTO桑陪我上廁所》立體兒童繪本，讓孩子在閱讀中自然學習正確如廁習慣，同時開啟極淨任務的第一步。（圖／記者李毓康攝，下同）

年底親子旅行想找亮點？兩大人氣飯店悄悄變身成小朋友的「極淨冒險基地」！TOTO攜手新竹豐邑喜來登大飯店與高雄H2O水京棧國際酒店推出期間限定親子活動，將原本的住房體驗升級成一場房內尋寶遊戲。即日起至12月31日，只要親子一同入住，就能獲得專為小旅客準備的限定禮物《TOTO桑陪我上廁所》立體兒童繪本（每筆訂房限贈一份，數量有限、送完為止），同時成功完成「極淨小尖兵」任務即可獲得專屬證書，還能參加TOTO抽獎活動，把WASHLET（溫水洗淨便座）帶回家。

為了讓孩子從小建立正確、輕鬆又不失趣味的如廁習慣，TOTO以人氣角色「TOTO桑」打造活動主題，並在房內安排了一項與「極淨生活」概念相關的小任務。入住後，孩子會被引導從生活細節認識清潔的重要性。若入住新竹豐邑喜來登大飯店，在踏進房間前，還能在5樓遊戲室入口看到「TOTO桑一家拍照打卡牆」，建議不妨先拍張「出發照」，為這趟「極淨之旅」揭開序幕。

▲TOTO和新竹豐邑喜來登合作推出好玩的冒險關卡遊戲，親子旅客可以到5F遊戲室拍照牆先拍張可愛合照，為旅程熱身。



在兩間合作飯店辦理入住後，櫃台會交給小旅客一份「極淨任務包」。推開房門的那一刻，冒險感就悄悄展開：孩子們帶著小小放大鏡，在房內四處巡遊、東看看西發現，彷彿每個角落都藏著秘密。一路尋找線索、解開小小謎題，讓整個住宿多了幾分探索的樂趣，像把平凡的房間變成專屬基地般充滿驚喜。

▲親子一同入住即可領取極淨任務包，內含說明小卡與放大鏡，開箱房間後任務立即啟動。

▲極淨任務的隱藏立牌巧妙散落在房內不同位置，小朋友必須觀察、逐一破解線索，才能順利集齊五個字。

每一個立牌裡都藏著「TOTO桑的極淨知識」，讓孩子在遊戲中不只玩得開心，也能學到生活小知識。完成任務並將寫好答案的說明小卡交給飯店人員後，小朋友會獲得「極淨小尖兵榮譽證書」與TOTO桑限定鑰匙圈，為旅程留下專屬的小小成就感。家長還可以把證書拍照上傳到TOTO官方FB指定貼文，就有機會抽中TOTO WASHLET，讓這趟親子冒險更添驚喜。

▲成功完成任務即可兌換「極淨小尖兵榮譽證書」與TOTO桑限定鑰匙圈，成為孩子最珍貴的旅遊紀念。

TOTO表示，此次與飯店合作打造的親子活動，希望以更生活化、輕鬆的方式，讓孩子從小建立正確的如廁習慣與相關知識。透過從房外到房內的完整體驗，再加上可愛的TOTO桑陪伴，小朋友能在遊戲中主動感受衛浴潔淨與環境友善的概念，為家庭旅程增添意義與亮點。

活動資訊

TOTO極淨小尖兵 × 合作飯店

・新竹豐邑喜來登大飯店

・高雄H2O水京棧國際酒店

活動期間：即日起至2025/12/31與孩童一同入住即可獲得：《TOTO桑陪我上廁所》立體繪本一份

完成任務可得：榮譽證書＋TOTO桑限定鑰匙圈＋抽WASHLET資格

即刻踏上旅程：https://reurl.cc/W8r7vD

