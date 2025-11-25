　
地方 地方焦點

長時間站立致靜脈曲張 　雷射手術快速緩解疼痛

▲▼ 嘉榮雷射手術治療靜脈曲張　隔日就能下床行走 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 嘉榮雷射手術治療靜脈曲張　隔日就能下床行走 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

56歲的邱先生因工作需要長時間站立，近兩年來雙腳靜脈曲張愈發明顯，不僅外觀突起，甚至出現疼痛與沉重感。近期他前往臺中榮嘉義分院就診，經心臟外科林伯翰醫師診斷後，建議他進行雙腳靜脈曲張雷射手術。手術過程順利，邱先生術後幾乎無明顯傷口疼痛感，隔日即能穿著醫療級彈性襪出院。回診時他開心表示，雖然工作仍需久站與走動，但穿著彈性襪後雙腳疼痛感大幅減輕，生活品質明顯改善。

▲▼ 嘉榮雷射手術治療靜脈曲張　隔日就能下床行走 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲中榮嘉義分院林伯翰醫師 。（圖／中榮嘉義分院提供）

中榮嘉義分院林伯翰醫師表示，下肢靜脈曲張是常見的靜脈系統疾病之一，俗稱「浮腳筋」，主要原因為靜脈瓣膜閉鎖不全，導致血液逆流，使淺層血管曲張變形，常見症狀包括腿部皮膚出現紅藍色如蜘蛛網或蚯蚓狀的血管，嚴重者甚至形成結節，不僅影響外觀，也可能引起腫脹、疼痛或潰瘍。靜脈曲張的發生與遺傳、肥胖、年齡、懷孕、久站或久坐等因素相關，像是專櫃小姐、醫療人員與廚師等皆為高風險族群，平時應避免穿著過緊衣物或高跟鞋、避免蹺二郎腿，並可在睡前將雙腿抬高，幫助血液回流。

林醫師指出，靜脈曲張是無法自行修復的疾病，若不及早治療，可能導致潰瘍、感染或出血等併發症。初期可透過穿著彈性襪、規律運動及改善作息減緩惡化；但若症狀加劇，應盡早就醫評估。近年來血管內雷射或射頻燒灼治療成為熱門選擇，只需極小切口即可完成，疼痛少、恢復快、不留疤痕，術後穿上彈性繃帶即可行走，成效佳且外觀自然。

林伯翰醫師提醒，手術後應保持傷口乾燥，並持續穿著醫療級彈性襪約兩至三個月，以協助靜脈回流及預防復發。治療後仍須養成良好生活習慣，避免久站或久坐，若因工作無法避免，應依醫師建議挑選適當壓力的彈性襪，並定期檢查腿部血管，唯有積極治療與持續保養，才能遠離靜脈曲張、重拾輕盈健康的雙腿。

