地方 地方焦點

中榮嘉義分院攜手嘉義榮服處　舉辦榮民節慶祝大會

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為感念榮民前輩對國家的犧牲奉獻，輔導會第71周年暨第47屆榮民節慶祝大會，活動由嘉義榮院攜手嘉義榮民服務處共同舉辦，於今（29）日在臺中榮民總醫院嘉義分院隆重舉行，結合榮民文物實體與線上展覽，並融入健康促進活動，展現榮民照護與文化傳承的多元面貌，現場嘉賓雲集、社會賢達及長期支持榮民服務的公益團體與社會企業，共同見證榮耀時刻，約200多人參加與會，活動溫馨感人。

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

活動以「致敬榮民精神，傳承榮耀與關懷」為主軸，結合榮民文物展覽、健康促進及表揚典禮，展現榮民照護與文化傳承的多元面貌。現場除設置「智慧健康量測站」，並播放「嘉義榮服處的一天」及等影片，帶領與會來賓回顧榮民歲月與醫療照護的溫馨歷程。

其中，「嘉榮-守護榮光」呈現榮民長者於嘉義榮院護理之家安養生活的紀錄影片，溫馨展現長者的笑容、互動與醫護照護的日常，影片最後以「昨日的戰士守衛我們，今日的榮民由我們守護你們」為主題，並由許淑菁處長及陳正榮院長分別牽著百歲人瑞薄震中伯伯及嘉義分院百歲員工，同時也是百歲榮民胡善民伯伯，象徵照顧榮民(眷)的「薪火相傳、守護榮光」的宗旨與用心，全場氣氛熱烈感人，與會者齊聲歡唱，共度充滿榮光與感恩的時刻。

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

中榮嘉義暨灣橋分院院長陳正榮於致詞時表示，榮民先進一生為國家奉獻，以堅毅與無私的精神奠定今日台灣的安定與繁榮。他誠摯感謝嘉義榮服處長期支持，以及社會各界對榮民照護工作的關懷與協助。院長特別肯定獲獎者與公益楷模們「行善不求聞達，默默成就光榮」的精神，並指出嘉榮團隊將持續秉持「敬老、尊榮、服務」的信念，打造更完善的長者照護環境，讓榮民長輩在醫療與生活中都能感受家的溫暖與尊榮。

此次活動中，頒發「公益楷模」、「榮民楷模」、「績優廠商」、「榮民之友」及「績優單位暨員工」等獎項，感謝長期投入榮民服務與醫療支持的各界人士。今年受獎對象包括財團法人火山碧雲寺、財團法人九華山地藏庵、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會、國際獅子會300E-1區嘉義市吳鳳獅子會與嘉鳳獅子會、雲閣觀光股份有限公司嘉義分公司、東隆電工股份有限公司欣嘉石油氣股份有限公司、欣雲天然氣股份有限公司、萬事達股份有限公司、杏一醫療用品股份有限公司、國際扶輪3470地區、嘉邑行善團、財團法人榮民榮眷基金會、世界華人工商婦女企管協會、月桃故事生技國際有限公司及陳世真先生等多個公益與企業團體。各單位代表皆親臨會場領獎，現場氣氛隆重熱烈，洋溢感恩與榮耀的氛圍。

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

活動重頭戲，特別表揚榮民楷模郭芳溢、湯宏忠、沈李豪、黃江山、歐陽卓仁及黃敏寧等六位榮民先進，感謝他們長年秉持忠誠奉獻、服務社會的精神，持續以實際行動回饋國家與社會，展現榮民堅毅不拔的典範風範。中榮嘉義暨灣橋分院附設護理之家團隊亦榮獲「績優工作單位」肯定，個人獎項部分則由羅大德主任、林耘德主任、戴素美、郭欣穎、謝舒怡三位護理師，以及李怡臻辦事員、林彩萍行政助理與胡國隆輔導員等同仁獲獎，表現深獲肯定，充分展現嘉灣榮院團隊專業與奉獻的精神。

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

嘉義榮服處許淑菁處長致詞時也指出，榮民節不僅是慶祝的日子，更象徵著榮民精神的傳承與延續。榮服處將持續與嘉榮分院密切合作，整合各項照護與福利資源，讓榮民前輩與眷屬在生活與健康上都能獲得最溫暖的支持與陪伴。

▲▼ 中榮嘉義分院攜手與嘉義榮服處辦理榮民節慶祝大會 。（圖／中榮嘉義分院提供）

中榮嘉義暨灣橋分院院長陳正榮感性表示，榮民節不僅象徵榮耀與感恩，更代表榮民精神的延續與傳承，特別感謝長期關懷榮民與弱勢族群、並熱心參與此次盛會的各界嘉賓與社會團體，共同見證這份榮耀與溫情，中榮嘉義暨灣橋分院將持續秉持「以榮為榮、以民為念」的服務宗旨，攜手榮服處與榮家，深化照護與服務，讓榮民(眷)前輩感受尊榮與溫暖，也讓關懷的力量持續溫暖社會每一個角落。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中榮嘉義分院攜手嘉義榮服處　舉辦榮民節慶祝大會

中榮嘉義分院嘉義榮服處榮民節慶祝大會

