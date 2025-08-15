新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

▲▼ 新港首座公立住宿式長照機構動土 翁章梁：產業陸續成形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣住宿長照機構再+1，縣府爭取衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助，由衛福部嘉義醫院承建「新港住宿長照機構」，今15日於新港鄉基地現址舉行動土典禮，縣長翁章梁、衛福部次長呂建德、前立委吳玉琴、新港鄉長葉孟龍、嘉義醫院莊仁賓院長等人祈求工程平安，持金鏟動土。

▲縣長翁章梁致詞新港首座公立住宿式長照機構動土，表示產業陸續成形 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局指出，嘉義縣幅員遼闊，老年人口比率達23.59%冠居全國，近年縣府積極向中央爭取資源推動多元長照，目前嘉義縣已有2家住宿長照機構提供250床服務，另尚有11家住宿長照機構合計1,294床，將於115年起陸續設立完成。

嘉義醫院承建新港住宿長照機構經衛福部許可設立101床，整體經費超過3億元，預計116年7月15日完工，採「全人全責」照護模式，設有多功能活動室、社區交流空間、健康促進課程及慢性病篩檢，服務對象涵蓋輕中度失能（智）者與衰弱長者，透過嘉義醫院整合急、慢性醫療與居家照護資源，提供持續、完整的照護。

▲呂建德次長代表衛生福利部出席新港首座公立住宿式長照機構動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

呂建德次長代表衛生福利部共襄盛舉，他說這是總統賴清德實踐長照3.0的重要一環，預計以600個工作天執行、興建，是地方醫療、長照整合的里程碑。

葉孟龍表示，新港長輩若要拿藥不是去嘉基就是長庚，路途遙遠，若可以在機構追加門診提供慢性病拿藥，對老人家會更有幫助。

翁章梁說，衛福部主導嘉義縣布建住宿型長照機構，竹崎鄉去年動土，今天新港住宿型是第二家，整個產業往前邁進一大步，也同時創造就業機會，老序大的狀況形形色色，若不願意住機構的外聘外籍看護工，嘉義縣也有照管專員提供翻譯、醫療知識等訓練，滿足不同需求，長照機構陸續成形，依據社會局推估，未來10年嘉義縣的長照床數都沒問題。

如有長照需求，可洽嘉義縣長期照顧管理中心（電話：05-3625750）。