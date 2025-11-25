11月休到明年2月！他第一次驚見「飲料店放寒假」　網秒懂：很合理

▲飲料店公告休到明年2月底。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

薑母鴨店一年只賣3至4個月，早已見怪不怪，而一名網友訝異直呼，看到一家豆沙飲料店宣布從11月21日一路公休到明年2月28日，長達3個多月，直到3月1日才恢復營業，讓他忍不住傻眼笑喊「第一次看到飲料店在放寒假的！」文章曝光後，網友回應「台南老字號的杏仁豆腐也是休半年左右」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，他在北投石牌看到一家綠豆沙店貼出「放寒假公告」，從11月21日一路休到2月28日，下方也備註集點、寄杯券無時間限制，營業期間皆可跨店兌換。

原PO說，店家要等到3月1日才會營業，讓他感到十分驚奇，「第一次看到飲料店在放寒假的！」

底下網友紛紛直呼休假合理，「那你知道薑母鴨店都會放暑假嗎」、「第一次看到綠豆沙還可以寄杯的」、「冬天飲料不好賣啊，淡季乾脆放假」、「我只知道我家隔壁冰店放了兩次寒假後就倒閉了」、「主打賣綠豆沙的店會放寒假，就跟薑母鴨會放暑假一樣」、「台北有會換季，賣不同東西的餐飲店，夏天賣米苔目、剉冰；冬天賣關東煮跟米糕」。

也有網友回應，「台南老字號的杏仁豆腐也是休半年左右」、「新竹老牌紅豆餅店，今年也有放暑假」、「我家這邊靠近學區的飲料店，因為大部分購買都是學生，索性就放假啦」、「淡水魚丸已經休好幾個月了，完全不打算找新工廠的感覺」。