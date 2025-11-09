　
很常見！「手搖飲店員手上2情況」絕對別買　網拒喝：細思極恐

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲前稽核員透露，發現店員做指甲或戴戒指，就是衛生警訊。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

外食族注意！一名前連鎖飲料店稽核人員揭密，只要看到店員做指甲或戴戒指，代表店內衛生堪憂，「裡面環境你不會想知道！」文章曝光後，大票網友直呼，「火鍋店服務生美甲做超長，差點插到飯裡面去」、「一堆飲料店妹妹都有美甲」；也有人補充「戴手套比沒戴更髒」，呼籲民眾慎選飲料店。

一名網友在Threads表示，他曾擔任連鎖飲料店的稽核人員，基本上一眼就能看出門市管理鬆散的端倪，「你只要到店門口，看到店員做指甲或戴戒指，請馬上轉身去買隔壁的。」

原PO並沒有把話說得太直白，反而留給大家更多想像空間，「這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道...相信我！」

底下引來網友驚呼，「天啊...我愛喝的飲料店，基本上女店員全部都有做美甲欸，是不是每次稽查都先通知啊？不然怎麼都沒查到啊？」「飲料店也算嗎？一堆飲料店妹妹都有美甲」、「我不是做餐飲業的，但我自己都不能接受煮飯或是切水果的時候戴戒指或做指甲，那些殘留食物會卡進戒指或指甲縫裡，然後很難洗乾淨...我光用想的就覺得噁心」、「尤其是指甲長到挖鼻孔還會留半截指甲在外面的那種...做餐飲真的細思極恐」、「真的，我只要看到做餐飲的指甲有造型，我會直接離開」、「我上次直接發怒，某知名火鍋店外場服務生美甲做超長，差點插到我的飯」。

有網友幫忙補充說明，「10年前在早餐店工作的時候，規定就是這樣了，指甲油、戒指、手環、飾品都不行」、「衛福部本來就規定食品從業人員要剪短指甲、不能做美甲、不能塗指甲油，上班時也不能配戴戒指，不是店家規定的，是《食品良好衛生規範準則》規定的」。

還有人直呼，「戴手套比沒戴手套更髒，希望大家能明白這件事」、「一副手套戴一整天，不會比較乾淨」、「跟美甲沒有關係，但望周知，有戴手套反而更不會去洗手」。

11/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

飲料店手搖飲美甲戒指衛生環境稽核人員店員

