冬天霸主！他喊「羊肉爐完勝薑母鴨」　內行曝原因：骨肉一口分離

▲原PO偏愛吃羊肉爐。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

天氣冷颼颼，一名網友主張「羊肉爐＞薑母鴨，不接受反駁！」短短一句話立刻掀起美食話題，大票網友點頭認為，「羊肉口感比鴨肉好太多了」、「羊肉爐煮到骨肉一口分離，那才叫爽」、「燉到我用吸的都可以吸下來」、「根本比不了 羊肉爐贏爛」。

一名網友在Threads直呼，冬天一到，最幸福的事莫過於圍爐補一下，他堅定表態羊肉爐完勝薑母鴨，好奇大家是否也認同呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，大票網友也點頭直呼，「薑母鴨吃起來很麻煩，羊肉爐煮到骨肉一口分離，那才叫爽」、「論湯我比較喜歡羊肉爐，論肉我喜歡鴨肉丸」、「薑母鴨的湯頭好喝，但是鴨肉真心吃不懂，又硬又韌又柴」、「羊肉爐的肉，燉到我用吸的都可以吸下來，而且湯不知道為什麼就是比薑母鴨香」、「同意！不愛薑味跟麻油的冬天進補優質選擇」、「絕對是，還有那個麵線」、「羊肉口感比鴨肉好太多了」、「根本比不了 羊肉爐贏爛」。

說到吃薑母鴨、羊肉爐的話題，最近有網友發問，為何店內都是擺放矮桌子與矮椅子呢？底下留言紛紛抱怨，「對腿長的人真的很不友善，每次吃完我腿都要廢了」、「坐那麼低很不舒服，又會壓迫到胃部空間，吃不了太久就會起身走人了」、「桌椅矮就算了，而且碗小到不行，裝大一點的食物很燙！又一下就滿出來...煩死」。

事實上，薑母鴨、臭臭鍋等平價鍋物則傾向使用矮桌，除了考量翻桌率，更重要是安全問題，因「矮火爐」擺放在小桌的話，可以減少炭火搬動的危險，而且店員一眼望去就能掌握現場情況。另外，矮桌能讓客人更接近桌上鍋子，方便夾取湯料，更專注在享用熱騰騰的湯和食材，同時營造較為輕鬆、接地氣的用餐氛圍。